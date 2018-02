Druck auf VfL-Coach Schmidt wächst nach Bayern-Sieg

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga schlug den lange gut spielenden VfL Wolfsburg trotz schwacher erster Halbzeit mit 2:1 (0:1) und bleibt im neuen Jahr ungeschlagen. Schmidt kassierte hingegen in seinem 100. Bundesligaspiel eine weitere Niederlage, wodurch sein Team noch tiefer in den Abstiegskampf rutscht und sein Job bei den Niedersachsen weiter gefährdet ist.

Mit dem wieder genesenen Jupp Heynckes an der Seitenlinie kamen die Bayern drei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul zu Toren von Sandro Wagner (64. Minute) und Robert Lewandowski (90.+1/Foulelfmeter). Für die Wolfsburger, die in der Anfangsphase von den eigenen Fans nicht unterstützt wurden, traf vor 30.000 Zuschauern Daniel Didavi (8.).

Der zuletzt beim Heimsieg gegen den FC Schalke 04 krankheitsbedingt fehlende Heynckes rotierte vor dem ersten internationalen Auftritt des Jahres und sorgte so für ungewohnte Probleme. Mit acht neuen Spielern zeigte der Tabellenführer eine lange Zeit harmlose Darbietung mit Steigerung nach der Pause.

Trotz der frühen Führung des VfL durch einen Kopfball von Didavi, der eine Flanke von Yunus Malli verwertete, entwickelten die Münchener zu wenig Druck und zeigten kaum Durchsetzungsvermögen. In der ersten Halbzeit gelang es den Gästen nicht, eine Chance aus dem Spiel heraus zu kreieren.

Naturgemäß hatten die Bayern mehr Ballbesitz, aber gefährlich war das kaum. Nach knapp drei Monaten Pause spielte Thiago erstmals wieder in der Bayern-Startelf und zeigte sich eifrig, aber uneffektiv. Der spanische Nationalspieler konnte sich nicht entscheidend durchsetzen und wurde nach einer knappen Stunde ausgewechselt.

Die dichte und tief stehende Abwehr der Gastgeber stellte die Gäste aus München vor ungewohnte Probleme. Auch Arjen Robben und Franck Ribery kamen nur ganz selten über Außen in die gefährliche Zone. Robben scheiterte sogar beim freien Schuss aus elf Metern: Den Strafstoß des Niederländers nach Foul von Renato Steffen an Corentin Tolisso lenkte der VfL-Keeper Koen Casteels (55.) an den Pfosten.

Erst mit der Einwechselung von Thomas Müller wurde es besser. Der Nationalspieler leitete den Ausgleich ein, den Wagner nach Robben-Flanke per Kopf erzielte. Die Bayern spielten fortan deutlich zielstrebiger und kamen in der Nachspielzeit zum Siegtreffer. Der eingewechselte Lewandowski verwandelte den Strafstoß, nachdem Gian-Luca Itter Robben gefoult hatte.

19 Minuten und 45 Sekunden mussten die Spieler des 1945 gegründeten VfL auf die Anfeuerung von ihren treuesten Fans verzichten. Aus Protest gegen die schlechten Leistungen der Mannschaft hatte der harte Kern der Anhänger einen Stimmungsboykott beschlossen und verpasste so die Führung.

«Ohne Arbeit, ohne Fußball, ohne Leidenschaft = ohne uns», stand auf einem Plakat. Verständnis zeigte die VfL-Führung. «Die Fans sind frustriert, sie haben seit zweieinhalb Monaten hier kein gescheites Spiel mehr gesehen», kommentierte Aufsichtsrat-Mitglied Hans-Gerd Bode vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky. Am Samstag durften die VfL-Fans allerdings mit der Leistung zufrieden sein.