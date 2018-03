Köln vor 33 Minuten

2:0 im Derby gegen Leverkusen - Köln «klopft an Sargdeckel»

So kann's klappen mit dem Klassenerhalt. Der 1. FC Köln hat sich durch den 2:0-Sieg gegen Leverkusen am Hamburger SV vorbei geschoben und den letzten Rang verlassen. Der Relegationsplatz rückt in Sichtweite, das Restprogramm hat es aber in sich.