Club-O-Mat: Welcher Bundesliga-Verein passt wirklich zu dir?

Unser #clubomat interessiert mehr Menschen als Frauke #Petry. Die Welt ist doch noch in Ordnung. https://t.co/NUJ7CVcgC2 pic.twitter.com/uqGg3vCQN6 — Tobias Dorfer (@tobiasdorfer) 17. August 2017

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag beginnt die 55. Saison der Fußball-Bundesliga mit der Partie FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen (20.30 Uhr). Fußballfans aus ganz Deutschland sehnen den Start herbei, wollen endlich wieder mit dem eigenen Team jubeln - oder leiden. Je nachdem.Doch schlägt das Fan-Herz überhaupt für den richtigen Verein? Passt der Lieblingsclub zu den eigenen Wünschen und Vorstellungen?Wer sich dessen nicht hundertprozentig sicher ist, kann mit dem Club-O-Mat von Zeit Online testen, welcher Verein wirklich zu einem passt. Fix 15 Fragen beantworten und schon spuckt der Club-O-Mat ein Ergebnis aus, welcher Bundesligaverein (prozentual) am besten zu den eigenen Antworten passt.Der Club-O-Mat erfreut sich jetzt, kurz vorm Bundesligastart, großer Beliebtheit und war am Mittwoch unter den Deutschland-Trends bei Twitter zwischenzeitlich ganz oben zu finden.