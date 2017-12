Transfers 2016/17: Alle Wechsel der Bundesliga im Überblick

Das ist bislang auf dem Transfermarkt passiert



Die Wechselperiode in der Fußball-Bundesliga ist am 31. August zu Ende gegangen. Viele Vereine haben Verstärkungen für die kommende Saison gesucht und Spieler abgegeben. Alle Transfers im Überblick:Hier finden Sie eine Übersicht aller bisherigen Zu- und Abgänge in der Fußball-Bundesliga, sortiert nach Vereinen.ZUGÄNGE:Mats Hummels (Borussia Dortmund, 38 Millionen Euro Ablöse), Renato Sanches (Benfica Lissabon, 35 Millionen), Fabian Benko, Niklas Dorsch (beide FC Bayern München II)ABGÄNGE:Mario Götze (Borussia Dortmund, 22 Millionen), Sebastian Rode (Borussia Dortmund, 12 Millionen), Pierre-Emile Höjbjerg (FC Southampton, 15 Millionen), Medhi Benatia (Juventus Turin, Leihgebühr: 3 Millionen), Ivan Lucic (Bristol City), Serdar Tasci (Spartak Moskau, war ausgeliehen)ZUGÄNGE:André Schürrle (VfL Wolfsburg, 30 Millionen), Mario Götze (FC Bayern München, 22 Millionen), Ousmane Dembélé (Stade Rennes, 15 Millionen) Raphaël Guerreiro (FC Lorient, 12 Millionen), Sebastian Rode (FC Bayern München, 12 Millionen), Marc Bartra (FC Barcelona, 8 Millionen), Emre Mor (FC Nordsjaelland, 7 Millionen), Mikel Merino (CA Osasuna, 3,75 Millionen), Jakub Blaszczykowski (AC Florenz, war ausgeliehen), Jannik Bandowski (TSV 1860 München, war ausgeliehen)ABGÄNGE:Henrikh Mkhitaryan (Manchester United, 42 Millionen) Mats Hummels (FC Bayern München, 38 Millionen), Ilkay Gündogan (Manchester City, 27 Millionen), Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg, 5 Millionen), Moritz Leitner (Lazio Rom, 2 Millionen), Khaled Narey (SpVgg Greuther Fürth)ZUGÄNGE:Kevin Volland (TSG 1899 Hoffenheim, 20 Millionen), Julian Baumgartlinger (FSV Mainz 05, 4 Millionen), Danny da Costa (FC Ingolstadt, 500.000), Ramazan Özcan (FC Ingolstadt), Joel Abu Hanna, Patrik Dzalto (alle Bayer 04 Leverkusen U19), Joel Pohjanpalo (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen), Niklas Lomb (Preußen Münster, war ausgeliehen), Seung-Woo Ryu (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Levin Öztunali (Werder Bremen, war ausgeliehen), Malcolm Cacutalua (VfL Bochum, war ausgeliehen), Maximilian Wagener (FSV Mainz 05 II, war ausgeliehen), Aleksandar Dragovic (Dynamo Kiew, 18 Millionen), Marc Brasnic (SC Paderborn, war verliehen)ABGÄNGE:Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach, 15 Millionen), Jonas Meffert (SC Freiburg 1,2 Millionen), Dario Kresic (Omonia Nikosia, ablösefrei), David Yelldell (SG Sonnenhof-Großaspach, ablösefrei), Mar Brasnic (Fortuna Köln, Leihe), Sebastian Boenisch (Ziel unbekannt, ablösefrei), Marlon Frey (1. FC Kaiserslautern, Leihe), Andrejs Ciganiks (Viktoria Köln, Leihe), Robin Becker (1. FC Heidenheim, Leihe) Patrik Dzalto (Jahn Regensburg, Leihe), Malcolm Cacutalua (Arminia Bielefeld), Maximilian Wagener (SG Wattenscheid 09), Levin Öztunali (Mainz 05, 6,5 Millionen), Marc Brasnic (Fortuna Köln, verliehen), Seung-Woo Ryu (Ferencvaros Budapest, verliehen), Kyriakos Papadopoulos (RB Leipzig, verliehen)ZUGÄNGE:Christoph Kramer (Bayer 04 Leverkusen, 15 Millionen), Jannik Vestergaard (Werder Bremen, 12,5 Millionen), Lászlo Bénes (MSK Zilina, 2 Millionen), Tobias Strobl (TSG 1899 Hoffenheim, ablösefrei), Mamadou Doucouré (Paris St. Germain B, ablösefrei), Tsiy William Ndenge, Djibril Sow (beide Borussia Mönchengladbach II), Janis Blaswich (Dynamo Dresden, war ausgeliehen), Nico Brandenburger (FC Luzern, war ausgeliehen), Josip Drmic (Hamburger SV, war ausgeliehen)ABGÄNGE:Granit Xhaka (FC Arsenal, 45 Millionen), Havard Nordveit (West Ham United, ablösefrei), Roel Brouwers (Roda Kerkrade, ablösefrei), Branimir Hrgota (Eintracht Frankfurt, ablösefrei), Marlon Ritter (Fortuna Düsseldorf, 100.000), Martin Stranzl (Karriereende), Martin Hinteregger (RB Salzburg, war ausgeliehen),ZUGÄNGE:Breel Embolo (FC Basel, 20 Millionen), Coke (FC Sevilla, 5 Millionen), Abdul Rahman Baba (FC Chelsea, 500.000 Leihgebühr), Naldo (VfL Wolfsburg, ablösefrei), Bernard Tekpetey (FC Schalke 04 II), Fabian Reese, Christian Rubio Sivodedov, Joshua Bitter (alle FC Schalke 04 U19), Timon Wellenreuther (RCD Mallorca, war ausgeliehen), Donis Avdijaj (Sturm Graz, war ausgeliehen), Kaan Ayhan (Eintracht Frankfurt, war ausgeliehen), Nabil Bentaleb (Tottenham, ausgeliehen) Benjamin Stambouli (Paris SG, 8,5 Millionen), Jewgeni Konopljanka (DC Sevilla, ausgeliehen)ABGÄNGE:Leroy Sané (Manchester City, 50 Millionen), Christian Clemens (FSV Mainz 05, 2 Millionen, war zuvor ausgeliehen), Robert Leipertz (FC Ingolstadt, 1,5 Millionen), Marco Höger (1. FC Köln, 1,3 Millionen), Marvin Friedrich (FC Augsburg, 1 Millionen), Michael Gspurning (Union Berlin, ablösefrei), Roman Neustädter (Fenerbahce Istanbul, ablösefrei), Joel Matip ( FC Liverpool, ablösefrei), Younes Belhanda (Dynamo Kiew, war ausgeliehen), Roman Neustädter (Fenerbahce Istanbul)ZUGÄNGE:Jhon Córdoba (FC Granada, 6,5 Millionen, war zuvor ausgeliehen), Jean-Philippe Gbamin (RC Lens, 5 Millionen), Gerrit Holtmann (Eintracht Braunschweig, 3 Millionen), Jonas Lössl (EA Guingamp, 2,5 Millionen), José Rodríguez (Galatasaray Istanbul, 2,5 Millionen), Christian Clemens (FC Schalke 04, 2 Millionen, war zuvor ausgeliehen), Maximilian Beister (TSV 1860 München, war ausgeliehen), Dani Schahin, Besar Halimi, Niki Zimling (alle FSV Frankfurt, waren ausgeliehen), Levin Öztunali (Leverkusen, 6,5 Millionen)ABGÄNGE:Loris Karius (FC Liverpool, 6,2 Millionen), Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen, 4 Millionen), Christoph Moritz (1. FC Kaiserslautern, 250.000), Elkin Soto (Once Caldas, ablösefrei), Henrique Sereno (Ziel unbekannt, ablösefrei), Dani Schahin (Rode Kerkrade), Pierre Bengtsson (SC Bastia, verliehen)ZUGÄNGE:Ondrej Duda (Legia Warschau, 4 Millionen) Vedad Ibisevic (VfB Stuttgart, ablösefrei), Allan (FC Liverpool U23, Leihe), Alexander Esswein (FC Augsburg, 2,5 Millionen)ABGÄNGE:Tolga Cigerci (Galatasaray Istanbul, 3 Millionen), Roy Beerens (FC Reading, 1 Million), Hajime Hosogai (VfB Stuttgart, 700.000), Johannes van den Bergh (FC Getafe, ablösefrei), Sascha Burchert (SpVgg Greuther Fürth, ablösefrei), Marius Gersbeck (VfL Osnabrück, Leihe)ZUGÄNGE:Yannick Gerhardt (1. FC Köln, 13 Millionen), Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven, 11,5 Millionen), Mario Gomez (AC Florenz, 7 Millionen), Josip Brekalo (Dinamo Zagreb, 6 Millionen), Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund, 5 Millionen) Victor Osimhen (Ultimate Strikers Academy, 3,5 Millionen), Joshua Guilavogui (Atlético Madrid, 3 Millionen, war zuvor geliehen), Daniel Didavi (VfB Stuttgart, ablösefrei), Borja Mayoral (Real Madrid, Leihe), Robin Ziegele, Jannes Horn, Amara Conde (alle VfL Wolfsburg U19), Oskar Zawade (Twente Enschede, war ausgeliehen), Patrick Drewes (FC Wil 1900, war ausgeliehen)ABGÄNGE:André Schürrle (Borussia Dortmund, 30 Millionen), Max Kruse (Werder Bremen, 7,5 Millionen), Dante (OGC Nizza, 3 Millionen), Naldo (FC Schalke 04, ablösefrei), Felipe (GD Chaves, ablösefrei), Patrick Drewes (Preußen Münster, Leihe) Moritz Sprenger (1. FC Magdeburg, Leihe), Leandro Putaro (Arminia Bielefeld, Leihe), Bas Dost (Sporting Lissabon, 10 Millionne)ZUGÄNGE:Marco Höger (FC Schalke 04, 1,3 Millionen), Sehrou Guirassy (LOSC Lille) Konstantin Rausch (Darmstadt 98, ablösefrei), Artjoms Rudnevs (Hamburger SV, ablösefrei), Lukas Klünter, Sven Müller, Marcel Hartel (alle 1. FC Köln II)ABGÄNGE:Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg, 13 Millionen), Kevin Vogt (TSG 1899 Hoffenheim, 1,5 Millionen), Dusan Svento (Slavia Prag, ablösefrei), Bruno Nascimento (Ziel unbekannt, ablösefrei), Daniel Mesenhöler (Union Berlin, ablösefrei), Philipp Hosiner (Stade Rennes, war ausgeliehen), Maurice Exslager (1.FC Mageburg), Bruno Nascimento (Omonia Nikosia)ZUGÄNGE:Filip Kostic (VfB Stuttgart, 14 Millionen), Alen Halilovic (FC Barcelona, 5 Millionen), Bobby Wood (Union Berlin, 3,5 Millionen), Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt ,1,3 Millionen), Arianit Ferati (VfB Stuttgart, 850.000), Christian Mathenia (Darmstadt 98, 800.000), Mats Köhlert (Hamburger SV U19), Bakery Jatta (vereinslos), Mohamed Gouaida (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Matti Steinmann (Chemnitzer FC, war ausgeliehen), Zoltan Stieber (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen)ABGÄNGE:Kerim Demirbay (TSG 1899 Hoffenheim, 1,7 Millionen), Zoltan Stieber (1. FC Kaiserslautern, 250.000), Jaroslav Drobny (Werder Bremen, ablösefrei), Ivica Olic (TSV 1860 München, ablösefrei), Gojko Kacar (FC Augsburg, ablösefrei), Ivo Ilicevic (Ziel unbekannt, ablösefrei), Philipp Müller (SV Wehen Wiesbaden, ablösefrei), Artjoms Rudnevs (1. FC Köln, ablösefrei), Sven Schipplock (SV Darmstadt 98, Leihe), Batuhan Altintas (Kasimpasa, Leihe), Arianti Ferati (Fortuna Düsseldorf, Leihe), Mohamed Gouaida (FC St. Gallen, Leihe), Matti Steinmann (FSV Mainz 05 II), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach, war ausgeliehen)ZUGÄNGE:Florent Hadergjonaj (BSC Young Boys, 2 Millionen), Robert Leipertz (FC Schalke 04, 1,5 Millionen), Martin Hansen (ADO Den Haag, 950.000), Anthony Jung (RB Leipzig, Leihe) Nico Rinderknecht (Eintracht Frankfurt U19, ablösefrei), Kerem Bülbül (Hertha BSC II, ablösefrei), Sonny Kittel (Eintracht Frankfurt, ablösefrei), Fabijan Buntic (VfB Stuttgart U19, ablösefrei), Hauke Wahl (SC Paderborn, ablösefrei), Marcel Tisserand (AS Monaco, 3 Millionen)ABGÄNGE:Benjamin Hübner (TSG 1899 Hoffenheim, 800.000), Danny da Costa (Bayer 04 Leverkusen, 500.000), Konstantin Engel (FC Astana, ablösefrei), Danilo Soares (Ziel unbekannt, ablösefrei), Ramazan Özcan (Bayer 04 Leverkusen), Elias Kachunga (Huddersfield Town, Leihe), Kerem Bülbül (Hansa Rostock, Leihe), Robert Bauer (Werder Bremen, 2,5 Millionen)ZUGÄNGE:Alfred Finnbogason (Real Sociedad, 4 Millionen), Takashi Usami (Gamba Osaka, 1,5 Millionen), Marvin Friedrich (Schalke 04, 1 Million), Gojko Kacar (Hamburger SV, ablösefrei), Georg Teigl (RB Leipzig, ablösefrei), Andreas Luthe (VfL Bochum, ablösefrei), Nikola Djurdjic (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen), Sascha Mölders (TSV 1860 München, war ausgeliehen), Tim Matavz (FC Genua, war ausgeliehen), Jonathan Schmid (TSG Hoffenheim)ABGÄNGE:Joeong-Ho Hong (Joangsu Suning, 6 Millionen), Ragnar Klavan (FC Liverpool, 5 Millionen), Tobias Werner (VfB Stuttgart, 1 Million), Nikola Djurdjic (FK Partizan, 400.000), Sascha Mölders (TSV 1860 München, 150.000), Alexander Manninger (FC Liverpool, ablösefrei), , Yannik Oettl (Ziel unbekannt, ablösefrei), Maik Uhde (Schwabmünchen, ablösefrei), Piotr Trochowski (Ziel unbekannt, ablösefrei), Shawn Parker (1. FC Nürnberg, Leihe), Erik Thommy (Jahn Regensburg, Leihe), Alexander Essewein (Hertha BSC), Alban Ajeti (St.Gallen, verliehen), Tim Matavz (1. FC Nürnberg, ausgeliehen)ZUGÄNGE:Max Kruse (VfL Wolfsburg, 7,5 Millionen) Florian Kainz (Rapid Wien, 3,5 Millionen), Niklas Moisander (US Sampdoria, 1,8 Millionen), Fallou Diagne (Stade Rennes, 1,5 Millionen), Lamine Sané (Girondins Bordeaux, ablösefrei), Lennart Thy (FC St. Pauli, ablösefrei), Jaroslav Drobny (Hamburger SV, ablösefrei), Thanos Petsos (Rapid Wien, ablösefrei), Justin Eilers (Dynamo Dresden, ablösefrei), Leon Guwara (Werder Bremen II), Johannes Eggestein (Werder Bremen U19), Felix Kroos (Union Berlin, war ausgeliehen), Izet Hajrovic (SD Eibar, war ausgeliehen), Luca Caldirola (Darmstadt 98, war ausgeliehen), Robert Bauer (FC Ingolstadt, 2,5 Millionen), Florian Kainz (Rapid Wien, 3,5 Millionen), Serge Gnabry (FC Arsenal, 5 Millionen)ABGÄNGE:Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach, 12,5 Millionen), Anthony Ujah (Liaoning FC, 11,5 Millionen), Alejandro Galvez (SD Eibar, 1,5 Millionen), Felix Kroos (Union Berlin, 500.000), Oliver Hüsing (Ferencvaros, 300.000), Özkan Yildirim (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei), Mateo Pavlovic (SCO Angers, ablösefrei), Julian von Haacke (NEC Nijmegen, 50.000), László Kleinheisler (SV Darmstadt 98, Leihe), Marnon Busch (TSV 1860 München, Leihe), Luca Zander (Werder Bremen II), Gerhard Tremmel (Swansea City, war ausgeliehen), Papy Djilobodji (FC Chelsea, war ausgeliehen), Levin Öztunali (Bayer 04 Leverkusen, war ausgeliehen), Raif Husic (VfR Aalen), Levent Aycicek (1860 München, verliehen), Leon Guwara (SV Darmstadt, verliehen)ZUGÄNGE:Immanuel Höhn (SC Freiburg, 750.000), Michael Esser (Sturm Graz, 350.000), Alexander Milosevic (Besiktas Istanbul, 200.000 Leihgebühr), Antonio Colak (TSG Hoffenheim, 150.000 Leihgebühr), Änis Ben-Hatira (Eintracht Frankfurt, ablösefrei), Artem Fedetsky (Dnipro Dnipropetrovsk, ablösefrei), Daniel Heuer Fernandes (SC Paderborn, ablösefrei), Denys Oliynyk (Vitesse Arnheim, ablösefrei), Victor Obinna (MSV Duisburg, ablösefrei), Igor Berezovsky (Vereinslos), Sven Schipplock (Hamburger SV, Leihe), László Kleinheisler (SV Werder Bremen, Leihe), Liam Fisch, Johannes Wolff, Daniel Thur, Can Luka Aydogan (alle SV Darmstadt 98 U19), Roman Bezjak (HNK Rijeka), Leon Guwara (Werder Bremen, ausgeliehen)ABGÄNGE:Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim, 2,8 Millionen), Slobodan Rajkovic (US Palermo, 1,5 Millionen), Christian Mathenia (Hamburger SV, 800.000), Yannick Stark (FSV Frankfurt, Leihe), Nick Volk (Ziel unbekannt, ablösefrei), Ali Kazimi (Ziel unbekannt, ablösefrei), Tobias Kempe (1. FC Nürnberg, ablösefrei), Jan Finger (Ziel unbekannt, ablösefrei), Milan Ivana (SV Elversberg, ablösefrei), Konstantin Rausch (1. FC Köln, ablösefrei), Noel Wembacher (Ziel unbekannt, ablösefrei), Marco Sailer (FSV Wacker Nordhausen, ablösefrei), Lukasz Zaluska (Wisla Krakau, ablösefrei), Patrick Platins, Michael Stegmayer (beide Karriereende), Luca Caldirola (Werder Bremen, war ausgeliehen), Junior Diaz (Würzburger Kickers), György Garics (Vertrag aufgelöst)ZUGÄNGE:Andrej Kramaric (Leicester City, 10 Millionen, war zuvor ausgeliehen), Lukas Rupp (VfB Stuttgart, 5 Millionen), Sandro Wagner (Darmstadt 98, 2,8 Millionen), Kerem Demirbay (Hamburger SV, 1,7 Millionen), Kevin Vogt (1. FC Köln, 1,5 Millionen), Benjamin Hübner (FC Ingolstadt, 800.000), Gregor Kobel (GC Zürich U18, 138.000), Marco Terrazzino (VfL Bochum, ablösefrei), Baris Atik, Russell Canouse (beide 1899 Hoffenheim II), Marvin Schwäbe (VfL Osnabrück, war ausgeliehen), Marko Maric (Lechia Gdansk, war ausgeliehen), Joshua Mees (SC Freiburg, war ausgeliehen), Janik Haberer (VfL Bochum, war ausgeliehen), Christoph Martschinko (Austria Wien, war ausgeliehen), Felipe Pires, In-Hyeok Park (beide FSV Frankfurt, waren ausgeliehen), Antonio Colak (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Adam Szalai (Hannover 96, war ausgeliehen)ABGÄNGE:Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen, 20 Millionen), Janik Haberer (SC Freiburg, 2 Millionen), Joelinton (Rapid Wien, 600.000 Leihgebühr), Jens Grahl (VfB Stuttgart, ablösefrei), Kevin Kuranyi (Ziel unbekannt, ablösefrei), Tobias Strobl (Borussia Mönchengladbach, ablösefrei), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden, Leihe), Russell Canouse (VfL Bochum, Leihe), Christoph Martschinko (Austria Wien), Antonio Colak (SV Darmstadt 98, Leihe), Benedikt Gimber (SV Sandhausen, Leihe), Felipe Pires (Austria Wien, Leihe), Kai Herdling (Karriereende), Joshua Mees (1899 Hoffenheim II), Matheus Biteco (Barra FC, war ausgeliehen), Jonathan Schmid (FC Augsburg)ZUGÄNGE:Taleb Tawatha (Maccabi Haifa, 1,2 Millionen), Omar Mascarell (Real Madrid, 1 Million), Ante Rebic (AC Florenz, Leihe), Danny Blum (1. FC Nürnberg, ablösefrei), Branimir Hrgota (Borussia Mönchengladbach, ablösefrei), Jesus Vallejo (Real Madrid, Leihe), Guillermo Varela (Manchester United, Leihe), Michael Hector (FC Chelsea, Leihe), Leon Bätge (Eintracht Frankfurt U19), Furkan Zorba (Eintracht Frankfurt U19), Joel Gerezgiher (FSV Frankfurt, war verliehen), Shani Tarashaj (FC Everton, ausgeliehen)ABGÄNGE:Carlos Zambrano (Rubin Kazan, 3,5 Millionen), Stefan Aigner (TSV 1860 München, 3 Millionen), Luca Waldschmidt (Hamburger SV, 1,3 Millionen), Aleksandar Ignjovski (SC Freiburg, 750.000), Sonny Kittel (FC Ingolstadt, ablösefrei), Yannick Zummack (SF Lotte, ablösefrei), Constant Djakpa (Ziel unbekannt, ablösefrei), Änis Ben-Hatira (SV Darmstadt 98, ablösefrei), Emil Balayev (Ziel unbekannt, ablösefrei), Kaan Ayhan (Schalke 04, war ausgeliehen), Luc Castaignos (Sporting Lissabon, 2,5 Millionen)ZUGÄNGE:Caglar Söyüncü (Altinordu, 2,5 Millionen), Janik Haberer (1899 Hoffenheim, 2 Millionen), Onur Bulut (VfL Bochum, 1,2 Millionen), Manuel Gulde (Karlsruher SC, 1,2 Millionen), Jonas Meffert (Bayer 04 Leverkusen, 1,2 Millionen), Rafal Gikiewicz (Eintracht Braunschweig, 1 Million), Aleksandar Ignjovski (Eintracht Frankfurt, 750.000), Zack Steffen (SC Freiburg II), Christopher Jullien (FCO Dijon, war ausgeliehen), Philipp Zulechner (BSC Young Boys, war ausgeliehen), Sebastian Kerk (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen), Stefan Mitrovic (KAA Gent, war ausgeliehen), Charles Elie Laprevotte (Preußen Münster, war ausgeliehen), Georg Niedermeier (VfB Stuttgart)ABGÄNGE:Christopher Jullien (FC Toulouse, 2,8 Millionen), Stefan Mitrovic (KAA Gent, 1,5 Millionen), Immanuel Höhn (Darmstadt 98, 750.000), Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim, Leihgebühr 100.000), Vegar Eggen Hedenstad (FC St. Pauli, ablösefrei), Konstantin Fuhry (SV Elversberg, ablösefrei), Marco Hingerl (Bayern München II, ablösfrei), Zack Steffen (Columbus), Florian Kath (1. FC Magdeburg, Leihe), Caleb Stanko (FC Vaduz, Leihe), Fabian Schleusener (FSV Frankfurt, Leihe), Joshua Mees (1899 Hoffenheim, war ausgeliehen), Caleb Stanko (FC Valduz, verliehen), Mensur Mujdza (1. FC Kaiserslautern)ZUGÄNGE:Naby Keita (RB Salzburg, 15 Millionen), Timo Werner (VfB Stuttgart, 10 Millionen), Marius Müller (1. FC Kaiserslautern, 1,7 Millionen), Benno Schmitz (RB Salzburg, 800.000), Zsolt Kalmar (FSV Frankfurt, war ausgeliehen), Omer Damari (RB Salzburg, war ausgeliehen), Vitaly Janelt (RB Leipzig II), Idrissa Touré (RB Leipzig U19), Bernardo (RB Salzburg, 6 Millionen), Oliver Burke (Nottingham Forest, 12 Millionen), Kyriakos Papadopoulos (Bayer Leverkusen, ausgeliehen)ABGÄNGE:Stefan Hierländer (Sturm Graz, ablösefrei), Georg Teigl (FC Augsburg, ablösefrei), Nils Quaschner (VfL Bochum, Leihe), Omer Damari (New York Red Bulls, Leihe), Anthony Jung (FC Ingolstadt, Leihe), Ken Gipson, Benjamin Bellot, John-Patrick Strauß (alle RB Leipzig II)