Die deutschen WM-Spieler von 2006: Das machen sie heute

Die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Miroslav Klose (l-r), Philipp Lahm, Arne Friedrich, Marcell Jansen und Mike Hanke feiern auf der Hauptbühne der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin. Was machen die Helden der WM 2006 heute? Foto: Rainer Jensen/dpa