Spitzel bei Rockerclub "Bandidos": Zweiter LKA-Beamter sagt aus

V-Mann bei "Bandidos" eingeschleust



Im Nürnberger LKA-Prozess hat am Dienstag ein zweiter Beamter des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestritten. Er sei in den umstrittenen V-Mann-Einsatz bei der Rockergruppe "Bandidos" nicht involviert gewesen, sagte der Münchner Beamte vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Der Kriminaldirektor hatte zeitweise die für das Oktoberfest-Attentat von 1980 zuständige Sonderkommission geleitet.Die Staatsanwaltschaft wirft den insgesamt sechs Angeklagten unter anderem Strafvereitelung im Amt vor. Die Ermittler sollen einen V-Mann bei der Rockergruppe "Bandidos" eingeschleust haben und die kriminellen Machenschaften des Spitzels gedeckt oder unterstützt haben.Nach Angaben des Münchner LKA-Beamten wurde der fragliche V-Mann von einem Kollegen in der LKA-Außenstelle Nürnberg geführt. Er selbst habe lediglich in einem Telefonat mit seinem Nürnberger Kollegen von Plänen gehört, den V-Mann bei einem von den "Bandidos" geplanten Diebstahl von Minibaggern einzusetzen.