Spezielle Fallen für Wolf-Hund-Mischlinge: Doch kein Abschuss nötig?

Im Fall der Ohrdrufer Wolf-Hund-Mischlinge könnten Spezialfallen zum Einsatz kommen. Aktuell diskutierten Experten auch darüber, die Tiere mit gepolsterten Fallen lebendig zu fangen, sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Tom Wetzling.



Zuvor hatte das Ministerium auf Anfrage bekannt gegeben, dass die sechs Mischlinge vom Ohrdrufer Truppenübungsplatz möglichst nicht abgeschossen werden sollen, um sowohl Arten- als auch Tierschutz gerecht zu werden. Die Tötung der Tiere sei aber noch nicht vom Tisch, sagte Wetzling.



Erst Mitte Oktober hatte die Europäische Union grünes Licht für bisher verbotenen sogenannte "Soft Catch Traps" signalisiert. Dabei handelt es sich um Tellereisen mit Kunststoffpolstern an den Bügeln. Tiere sollen so nur festgehalten, nicht aber verletzt werden. Weil sie aber als normale Tellereisen eingestuft werden, sind sie bislang in der EU aus Tierschutzgründen verboten.



Die Fallen seien tatsächlich eine harmlose Methode, um die Tiere zu fangen, erklärte der Wolfexperte des Nabu Thüringen, Silvester Tamás. Sie sendeten zudem Signale, wenn sie zuschnappen. So könnte innerhalb einer halben Stunde jemand vor Ort sein. Allerdings könnten auch andere Tiere hineintreten.



Tamás sieht einen weiteren Vorteil in den gepolsterten Eisen: "So könnten wir auch endlich die Wölfin fangen, und sie mit einem GPS-Halsband ausstatten." Dann könnte genau überprüft werden, wo die Wölfin unterwegs sei.





Thüringens einzige nachgewiesene Wölfin mit Revier rund um den Bundeswehrübungsplatz in Ohrdruf hatte sich mit einem Haushund eingelassen. Der Mischlingsnachwuchs soll nun des Artenschutzes wegen aus der freien Wildbahn entfernt werden: Entweder kommen die Tiere in ein Gehege oder sie werden getötet.