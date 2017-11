Spektakuläre Pferde-Rettung mit dem Hubschrauber

Auf einmal hat das Pferd keinen Boden mehr unter den vier Hufen. Es hängt an einem fliegenden Hubschrauber. So eine Rettungs-Aktion sieht man nicht alle Tage. Sie passierte im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika.Am Sonntagnachmittag fielen eine Reiterin und ihr Pferd in einen fast hundert Meter tiefen Abgrund. Die Reiterin hatte Glück. Sie blieb unverletzt und konnte selbst wieder hochsteigen.Ihr Pferd erlitt Schürfwunden und Prellungen. Es kam nicht alleine wieder den Hang hoch und musste mit einem Hubschrauber geholt werden. Weil es bereits dunkel wurde, begann die Rettungs-Aktion am Montagmorgen.Am Abend stand das Tier dann wieder im Stall und wurde von Tierärzten versorgt.