Soziale Gerechtigkeit: Mehrheit sieht Deutschland in sozialer Schieflage

Einem Bericht der Leipziger Volkszeitung" zufolge sind zwei Drittel der Bundesbürger (65 Prozent) der Auffassung, dass es in Deutschland nicht sozial gerecht zugehe. Im Osten sind 73 Prozent dieser Meinung, im Westen 63 Prozent. Nur knapp jeder Dritte (31 Prozent) ist davon überzeugt, dass es soziale Gerechtigkeit in Deutschland gibt (im Westen 33 Prozent, im Osten 22 Prozent). Zugleich meinen mehr als 80 Prozent, dass zu viel gemeckert werde, und dass es den Deutschen so gut geht wie noch nie und sie zufriedener sein sollten.An gleiche Aufstiegschancen für alle glaubt laut Umfrage bundesweit nur jeder Vierte (25 Prozent), in der Frage sind sich Ost und West einig. 73 Prozent aller Bundesbürger (Ost: 71 Prozent, West: 74 Prozent) kritisierten fehlende Chancengleichheit bei den Aufstiegsmöglichkeiten.Beim Thema Flüchtlinge bleibt Deutschland der Befragung zufolge gespalten. Jeder zweite Bundesbürger finde, dass zu viele Flüchtlinge in Deutschland leben, hieß es. 44 Prozent widersprechen dem. Im Westen sind 46 Prozent der Überzeugung, dass Deutschland mit der Aufnahme von Flüchtlingen nicht überlastet sei, im Osten 35 Prozent.Für die Umfrage des Leipziger Meinungsforschungsinstituts Uniqma wurden den Angaben zufolge im Dezember bundesweit 1.002 repräsentativ ausgewählte Bürger ab 18 Jahren telefonisch befragt.