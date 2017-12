Sonderprogramm zum 80. Geburtstag von Paul Maar

Führungen

Drei Sams-Filme wurden in Bamberg gedreht: "Das Sams - der Film" (2001, digital remastered 2017), "Sams in Gefahr" (2003) und "Sams im Glück" (2012). Der Tourismus & Kongress Service Bamberg bietet eine eigene Sams-Führung an (Infos und Termine unter Tel. 0951/2976-330), ebenso die Gästebegleiterin Maria Wunderlich (Tel. 0951/202050). Bei den Führungen werden Hintergründe und Filmtricks an den Originalschauplätzen erklärt.Das Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater zeigt zurzeit als Weihnachtsmärchen das Stück "Sams im Glück". Termine und Tickets unter www.theater.bamberg.de In der Bamberger Stadtbücherei (Obere Königstraße 4a) wird bis 13. Januar die Ausstellung "Paul Maar und seine Helden" gezeigt. Für Grundschulen werden Klassenführungen angeboten. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. 0951/98119-12 möglich. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 14 Uhr.Am Samstag, 13. Januar 2018, lädt die Stadtbücherei Bamberg um 11 Uhr zu einer Lesung mit Paul Maar ein. Tickets gibt es vorab in der Bücherei.Am Samstag, 20. Januar, tritt Maar mit dem "Schiefe Märchen-Trio" um 19.30 Uhr in der "Alten Seilerei" in Bamberg auf. Karten beim BVD unter Tel. 0951/9808220 oder an der Abendkasse.