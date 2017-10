So stellst du waschbare Kosmetikpads selbst her

Wattepads schaden der Umwelt



Der Klassiker zum Abschminken sind Wattepads zur Einmalbenutzung - ein großes Problem für die Umwelt, denn für den Anbau von Baumwolle wird viel Wasser benötigt. Außerdem kommen im konventionellen Baumwoll-Anbau jede Menge Pestizide zum Einsatz, die den Feldarbeitern und der Umwelt schaden. Und selbst in Bio-Wattepads wurde das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in hohen Konzentrationen nachgewiesen.



Doch nicht nur die Baumwolle für die Pads, auch die Plastikverpackung drum herum verbraucht in der Produktion jede Mege Rohstoffe und produziert viel Müll.



Deshalb: Gut für Umwelt & Geldbeutel - DIY Kosmetikpads



Nachhaltiger und dabei noch günstiger sind selbstgemachte Kosmetikpads aus Stoff.

Meist hat man für die Herstellung bereits alles Zuhause. Denn für die Pads können Stoffreste verwendet werden. Wer mag kann natürlich auch günstig Bio-Stoffe erstehen - es wird schließlich nur sehr wenig Stoff gebraucht.



Das wird benötigt:

Bio-Stoff oder Stoffreste, die bei 40°-60° waschbar sind

ein Glas als Schablone

Stift, Schere, Stecknadeln

Nähmaschine oder Nadel und Faden



So geht"s:

Das Glas als Schablone auf die Stoffe stellen und mit dem Stift einmal herum zeichnen.

Anschließend die Kreise mit der Schere ausschneiden.

Je nach gewünschter Dicke zwei bis drei Stoffkreise übereinander legen und mit Stecknadeln fixieren.

Mit der Nähmaschine oder mit der Hand werden die Kreise einmal außen am Rand mit einer Zickzacknaht zusammengenäht. Fertig! Nach der Benutzung werden die Kosmetikpads einfach mit

in die Wäsche gegeben.