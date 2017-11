So eklig wird das Wetter in den kommenden Tagen

Vermehrte Schauer bei maximal 5 Grad





Schneefallgrenze schwankt zwischen 300 und 600 Metern



Am Donnerstag bestimmt noch das Hoch unser Wetter. Wahrscheinlich bleibt es bedeckt oder neblig-trüb. Maximal werden 4 Grad erreicht. Örtliche Aufheiterungen mit Temperaturen bis +8 Grad sind unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Am Freitag überquert uns eine Kaltfront. Es ist bedeckt und zeitweise fällt leichter Regen oder Nieselregen. Maximal werden 5 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht meist aus West.Hinter der Kaltfront fließt am Samstag mit einem gelegentlich mäßig auffrischenden Westwind vorübergehend trockenere Luft ein. Daher stehen die Chancen für zeitweilige Aufheiterungen recht gut. Zunächst gibt es nur ganz vereinzelt, am Abend dann aber wieder vermehrt Schauer. Maximal werden erneut 5 Grad erreicht.Unfreundlich und nasskalt ist es am Sonntag und Montag. Zwischen einem Tief über dem Baltikum und einem Hoch über Frankreich fließt mit in Böen starken West- bis Nordwestwinden erwärmte Meereskaltluft zu uns (erwärmt von der 10 Grad warmen Nordsee). Es ist stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 300 und 600 m. Die Temperaturen bleiben allgemein leicht positiv, im Regnitztal werden am Nachmittag sogar +4 bis +5 Grad erreicht.