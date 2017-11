Siemens verkündet Rekordgewinn und streicht tausende Stellen

Schrumpfender Markt





Siemens-Chef Joe Kaeser bereitet die Beschäftigten angesichts der Probleme im Kraftwerksgeschäft auf massive Stellenstreichungen vor. "Unsere Division Power and Gas kämpft seit längerem mit sehr schwierigen Marktverhältnissen und strukturellen Herausforderungen", sagte Kaeser am Donnerstag in München. "Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren. Wir müssen die Kapazitäten anpassen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte bedeutet".Siemens wird wohl in der Kraftwerkssparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mehrere tausend Stellen streichen, über rund 4000 gefährdete Jobs wird spekuliert. Ob - und wenn ja wie viele - Jobs am Standort Erlangen betroffen sind, ist momentan noch nicht bekannt. Zusätzlich hatte der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa angekündigt, bis zu 6000 Jobs zu kappen. Im Kraftwerksgeschäft leidet Siemens unter einer Nachfrageflaute vor allem bei großen Gasturbinen, die Preisdruck und Überkapazitäten nach sich zieht."Wir sind davon überzeugt, dass es weiterhin einen Weltmarkt für große Gasturbinen geben wird", sagte Kaeser. Dieser werde aber deutlich kleiner sein und die Nachfrage werde sich Richtung Asien, Lateinamerika und Afrika verschieben. "Daher müssen wir jetzt handeln, unsere Kapazitäten anpassen und zugleich in innovative Zukunftstechnologien investieren."Konterkariert wird diese Horrormeldung für die Angestellten durch den Geschäftsbericht von Siemens. Demnach blickt der Konzern auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Und der Elektrokonzernwill sein Tempo halten: Der Umsatz soll 2017/18 (30. September) aus eigener Kraft leicht zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Beim Ergebnis je Aktie peilt Siemens wieder eine Spanne 7,20 und 7,70 Euro an. Unter dem Strich könnte damit ein Gewinn von bis zu 6,55 Milliarden Euro stehen. In der Prognose sind allerdings Aufwendungen, etwa für den anstehenden Personalabbau in der Kraftwerkssparte, nicht enthalten.Im vergangenen Geschäftsjahr verdiente Siemens unter dem Strich knapp 6,1 Milliarden Euro, nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte von 79,6 Milliarden auf 83 Milliarden Euro zu. Konzernchef Joe Kaeser sprach von hervorragenden Ergebnissen, die sogar noch über dem historischen Erfolg des vorangegangenen Jahres lägen.Die Probleme im Kraftwerksgeschäft bekam Siemens im Schlussquartal wieder deutlich zu spüren. Die Umsätze in der Sparte schrumpften um 20 Prozent, und das Ergebnis brach sogar um 40 Prozent ein. Beim Auftragseingang konnten Rückgänge im Neuanlagengeschäft mit Großaufträgen im Servicegeschäft aufgefangen werden.Insgesamt legte der Auftragseingang des Konzerns zwischen Juli und September um 16 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro zu. Der Umsatz erhöhte sich um zwei Prozent auf 22,3 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte auch dank niedrigerer Kosten für den Personalabbau um 10 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.Während der Präsentation der Zahlen protestierten Beschäftigte von Siemens gegen den geplanten Stellenabbau in zwei Sparten des Elektrokonzerns. Vor der Konzernzentrale fanden sich zur Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens rund 50 Mitarbeiter ein. Sie breiteten ein Transparent mit Fotos von rund 600 Beschäftigten aus der Kraftwerkssparte aus. "Wir sind hier, weil Siemens sich seit Wochen ziert, offen zuzugeben, dass wahrscheinlich mehrere Tausend Stellen abgebaut werden sollen im Kraftwerksbereich", sagte ein IG-Metall-Sprecher. Mit dem Transparent wolle man Gesichter zeigen, die von den Einschnitten betroffen sein könnten.Siemens wird in der Kraftwerkssparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe wohl mehrere Tausend Jobs streichen. Bis zu 4000 gefährdete Stellen sind im Gespräch. Die IG Metall hatte Widerstand gegen die Pläne angekündigt.Die Arbeitnehmervertreter sollen am 16. November über Details informiert werden. Die IG Metall appellierte erneut an die Geschäftsführung, sich an ein Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung zu halten, das die Mitarbeiter vor betriebsbedingten Kündigungen schützen soll. "Der Pakt steht. Die einzig mögliche Ausnahme ist, wenn es wirtschaftlich bedrohliche Änderungen für Siemens gibt. Das ist nach den Zahlen, die hier heute vorgelegt werden, wirklich nicht der Fall", so der Sprecher.