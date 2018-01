Siebenjährige in Kiel vergewaltigt - Verdächtiger war bereits im Visier der Polizei

In Kiel hat sich am Sonntag ein entsetzliches Verbrechen ereignet. Ein 30 Jahre alter mann soll in ein sieben Jahre altes Mädchen verschleppt und schwer sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat den Mann als Verdächtigen ermittelt. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler sagte: "Gegen den Mann wurde am Montag Haftbefehl erlassen."



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann das spielende Mädchen am Sonntagvormittag auf einem Schulhof im Stadtteil Gaarden angesprochen und mit in seine Wohnung genommen. Dort habe er es missbraucht. Anschließend soll er sein Opfer freigelassen haben. "Er hat sich bislang nicht zur Tat eingelassen", sagte Bieler.



Das Mädchen offenbarte sich seiner Mutter und konnte Angaben zum Tatort machen. Dadurch seien die Beamten bei ihren Ermittlungen schnell auf den 30-Jährigen gekommen, sagte Bieler.



Der Mann war Anfang Januar nach dem Missbrauch einer Fünfjährigen in einem Kieler Kindergarten bereits ins Visier der Polizei geraten. Derzeit geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann auch für diese Tat verantwortlich ist.