Sexuelle Belästigung auf Kirmes: Männer begrapschen junge Frauen

Am Wochenende gab es Aufruhr auf einer Dorfkirmes in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Münster. In Lienen im Kreis Steinfurt begrapschte eine Gruppe von ungefähr zehn Männern junge Frauen. Danach zettelten sie eine Prügelei mit Jugendlichen an.



Am Samstagabend fuhren zwei jugendliche Mädchen auf der Dorfkirmes Autoscooter, als ein anderer Autoscooterfahrer provoziert mit ihnen zusammenstieß. Dabei berührte ein 22-Jähriger eine der Mädchen unsittlich am Oberkörper und an den Beinen. Außerdem versuchte der Mann ihr Handy und ihren Schal zu klauen.



Gruppe von Männern prügelt sich mit Jugendlichen



Später stellte sich heraus, dass der 22-Jährige schon vorher auffällig geworden war. Am frühen Abend hatte er versucht zwei andere Mädchen beim Autoscooter fahren unsittlich anzufassen.



Etwas später am Samstagabend wurde der Mann dann erneut auffällig. Mit einer Gruppe von zehn Männern geriet der 22-Jährige beim Autoscooter in eine Schlägerei mit mehreren Jugendlichen. Die Polizei stellte die Personalien aller Beteiligten fest und verwies sie vom Platz.