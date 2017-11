Seehofers Zukunft im CSU-Vorstand weiter offen

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat seine persönliche Zukunft in einer CSU-Vorstandssitzung am Donnerstag zunächst offengelassen. Er vermied in seinem Eingangsstatement jegliche Aussage zu möglichen neuen Kandidaturen als Parteichef oder Ministerpräsident, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete.Seehofer wolle nun bis Anfang Dezember Gespräche über eine "Zukunftslösung" für die Partei führen, hieß es. Begleitet werde er dabei von den beiden Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie Parteivize und Landtagspräsidentin Barbara Stamm.Nachdem in der CSU wochenlang ein Machtkampf tobte, wird in der Partei vermutet,dass es auf eine Doppelspitze aus Horst Seehofer und Markus Söder hinauslaufen könnte.