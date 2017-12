Schwestern machen glücklich, ausgeglichen und optimistisch

Menschen mit einer Schwester meistern Krisen besser als solche ohne. Sie fühlen sich außerdem ausgeglichener und optimistischer als Menschen, die nur Brüder haben. Darüber hinaus sind sie ehrgeiziger, motivierter, haben mehr Freunde und insgesamt ein besseres Sozialverhalten. Das ergab eine Studie von Sozialpsychologen der englischen Universitäten Ulster und De Montfort unter 571 Menschen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren.Besonders bei traumatischen Erlebnissen wie der Scheidung der Eltern habe sich der positive Effekt gezeigt: Kinder mit Schwestern gingen damit besser um. Mädchen redeten eher über ihre Gefühle und ermunterten die restlichen Familienmitglieder dazu, das auch zu tun, wie die Studienautorin Liz Wright in der in Weinheim erscheinenden Zeitschrift "Psychologie heute" erläutert. Schwestern förderten die offene Kommunikation innerhalb der Familie und stärkten so den Zusammenhalt.

Noch schlechter als Einzelkinder schnitten Menschen ab, die nur mit Brüdern aufwuchsen. Von allen Teilnehmern waren sie am pessimistischsten. Eine solche Geschwisterkonstellation hemme anscheinend die offene Kommunikation. Jungen neigten dazu, ihre Probleme zu "verinnerlichen" und entmutigten auch andere, über ihre Gefühle zu sprechen. Allerdings könne eine offene Kommunikation gelernt werden, so die Wissenschaftler. Eltern mit Söhnen sollten darauf achten.