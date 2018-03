Schwelm: Tote Person in Wohnung gefunden - Kohlenstoffmonoxid - Vergiftung

Schwelm bei Wuppertal: Am frühen Dienstagabend ging bei der Feuerwehr in Schwelm ein Alarmruf ein. In einer Wohnung ist es zu einer gefährlich hohen Konzentration von Kohlenstoffmonoxid gekommen.



Jede Hilfe kam zu spät

Die Einsatzkräfte konnten aus der betroffenen Wohnung zwei Personen retten. Allerdings konnte bei einer Person nur noch der Tod festgestellt werden - jegliche Wiederbelebungsversuche waren zwecklos. Die zweite Person allerdings konnte vom Rettungsdienst versorgt werden und wurde mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die benachbarten Wohnungen sowie das Treppenhaus wurden im Anschluss von der Feuerwehr überprüft und freigegeben.