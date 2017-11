Schweiz: Mehrere Waggons von deutschem ICE in Basel entgleist

Bahnhof gesperrt, Zug evakuiert



Einzelne Wagen des #ICE75 im Einfahrtbereich des schweizerischen Bahnhofs Basel aus den Gleisen gesprungen. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, informieren wir Sie weiter. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 29. November 2017

Im Bahnhof von Basel ist am Mittwoch ein ICE entgleist. Das bestätigten die Schweizer Bahnen (SBB) sowie die Deutsche Bahn (DB), zunächst ohne Einzelheiten nennen zu können. Ob es Verletzte gab, werde noch geklärt. Die Deutsche Bahn teilte über Twitter mit, einzelne Wagen des ICE 75 seien im Bereich der Einfahrt des Bahnhofs aus den Gleisen gesprungen.Laut Online-Auskunft der Deutschen Bahn handelt es sich um einen Intercity-Express, der am Vormittag in Hamburg losgefahren war und um 18.00 Uhr Zürich erreichen sollte.Wie die Schweizer Nachrichtenagentur sda unter Berufung auf die SBB berichtete, sprangen mehrere Wagen an einer Weiche aus den Schienen. Der Basler Bahnhof SBB sei am späten Nachmittag komplett gesperrt worden. Der Zug sei evakuiert worden.Auf Fotos im Internet war zu erkennen, dass vermutlich zwei Wagen schief standen, darunter ein Waggon mit der Bordgastronomie.Am 1. Mai war auch am Dortmunder Hauptbahnhof ein ICE entgleist. Dabei wurden mehrere Weichen zerstört. Bei dem Unfall waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Reparatur der Gleise hatte mehr als drei Wochen gedauert.