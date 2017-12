Schwarzfahrerin zieht sich komplett aus und bespritzt Polizisten mit Muttermilch

Eine seltsame Attacke erlebten Bundespolizisten am Bahnhof in Jüterbog in Brandenburg, sie hatten zwei Passagiere ohne Ticket erwischt. Bei der Kontrolle entblößte sich plötzlich eine 30 Jahre alte Frau komplett und bespritzte die Polizisten mit Muttermilch.



Wie die Polizei berichtet, waren die Bundespolizisten gegen 11.30 Uhr zum Bahnhof Jüterbog gerufen worden, um zwei Personen zu kontrollieren, die einen Regionalexpress vom Bahnhof Wannsee nach Jüterbog ohne Fahrausweise nutzten.



Als die Beamten vor Ort die Identität der beiden feststellen wollten, weigerten sich der 20-Jährige und seine 30-jährige Begleiterin, sich gegenüber den Beamten auszuweisen. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug ließ sich der junge Mann auf den Boden fallen und schlug in Richtung der Beamten. Seine 30-jährige Begleiterin schrie daraufhin lauthals los und entblößte sich vollständig in der Öffentlichkeit. Während die Beamten dem 20-Jährigen Handfesseln anlegten, bespritzte seine Begleiterin die Polizisten mit Muttermilch aus ihren Brüsten.



Nachdem die Streife die Situation beruhigen konnte und unter Kontrolle gebracht hatte, konnte sie die Identität der beiden Personen klären. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen ein. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Gegen seine 30-jährige Begleiterin wird wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte das Duo seinen Weg wieder fortsetzen.