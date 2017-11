Schüler randalieren in Schule - zwei Polizisten verletzt

Fünf randalierende Kinder und Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren haben an einer Schule im nordhessischen Immenhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Bei den Festnahmen am Dienstag hatte eine 14-Jährige die Beamten mit Steinen beworfen. Ein gleichaltriger Junge trat einen Lehrer und schlug nach den Polizisten. Zuvor hatte die Gruppe eine Tür und Rollläden beschädigt, Mülleimer umgeworfen, mit Kieselsteinen nach Lehrern geworfen sowie einen Lehrer bedroht. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Fünf, sie konnten jedoch kurz darauf geschnappt werden.