Schrottsammler findet radioaktiven Klumpen

Radioaktiver Gegenstand entdeckt



Hochgiftiger Fund im Osten Deutschlands: Am Mittwoch, 20. September gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Nordost um Unterstützung gebeten, weil in Leegebruch im brandenburgerischen Landkreis Oberhavel ein 64-jähriger Schrottsammler einen metallähnlichen, etwa Faust großen Gegenstand gefunden hatte.Dieser Gegenstand von rund 1,3 Kilogramm Gewicht war nicht magnetisch und offenbar radioaktiv.Wie die Polizei in Brandenburg berichtet, wurde ein Sperrkreis im Bereich Sandweg eingerichtet und die Radioaktivität gemessen. Betroffen waren 15 Anwohner und der Finder. Die gemessene Strahlung war schwach. Allerdings ist der Wert von ca. 400 Nanosievert noch unbestätigt.Nachdem der Gegenstand in einem Spezialbehälter (Bleimantel) gesichert wurde, konnte der Sperrkreis wieder aufgehoben werden. Der Behälter wird am Donnerstag an Spezialisten des ehemaligen Kernkraftwerkes Rheinsberg übergeben.Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des "Unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen" eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Finder den Gegenstand bereits vor einigen Tagen gefunden und mit Bildern im Internet verglichen.Am Mittwochabend hatte er dann die Feuerwehr verständigt. Eine Kontamination wurde bei keiner der überprüften Personen gemessen.Nicht ausgeschlossen wird derzeit ein Zusammenhang mit der früheren Geschichte Oranienburgs (Auer-Werke). Der Finder verweigerte bislang Angaben zum genauen Fundort und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.