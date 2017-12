Schreckschusspistole an Silvester abfeuern: Ist das eigentlich erlaubt?

Schreckschusswaffe an Silvester : Das müssen Sie wissen



Wer an Silvester mit einer Schreckschusswaffe schießen will, braucht eine Schießerlaubnis nach dem Waffengesetz: den sogenannten "Kleinen Waffenschein". Wer pyrotechnische Gegenstände mit derartigen Waffen ohne Erlaubnis verschießt, begeht somit einen Verstoß nach dem Waffengesetz. Das Führen einer solchen Waffe ohne Waffenschein steht ebenfalls unter Strafe. Wir sagen Ihnen im Folgenden, was Sie unbedingt beachten müssen, wenn Sie an Silvester mit einer Schreckschusswaffe schießen wollen.





Es drohen Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe



Das Landratsamt Schongau informierte zum Jahreswechsel in einer Mitteilung über das Schießen mit Schreckschusswaffen an Silvester. Für die Nutzung von Signalwaffen und Schreckschusswaffen außerhalb der eigenen vier Wände braucht es einen kleinen Waffenschein. Zwar dürfen Volljährige in Deutschland Schreckschuss- und Signalwaffen (SRS-Waffen) erwerben, doch das Führen einer solchen Waffe außerhalb des eigenen Grundstücks ohne den Kleinen Waffenschein stellt eine Straftat dar. Die Konsequenz: eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Also Vorsicht an Silvester: Wer keinen Kleinen Waffenschein besitzt, darf seine Waffe nicht "führen", sondern lediglich transportieren - und zwar ungeladen in einem verschlossenen Behältnis.



Der Kleine Waffenschein berechtigt nicht zum Schießen



Das Schießen mit einer Schusswaffe außerhalb einer genehmigten Schießstätte oder des eigenen Grundstücks sei grundsätzlich verboten, schreibt das Landratsamt. Wichtig: "Auch wer einen Kleinen Waffenschein für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe besitzt ist außerhalb seines eigenen Grundstücks nur zum Führen seiner Waffe berechtigt - aber nicht zum Schießen.



Schießen nur "im eigenen befriedeten Besitztum"



Das Schießen mit Kartuschenmunition (also mit Patronen, die kein Geschoss enthalten, wie Gas- oder Platzpatronen) und pyrotechnischer Munition ist laut Landratsamt im "eigenen befriedeten Besitztum" zulässig oder wenn der "Inhaber des Hausrechts" zugestimmt hat (also beispielsweise der Freund, bei dem man Silvester feiert). Aber nur unter folgenden Voraussetzungen: Es dürfen nur erlaubnisfrei erworbene Waffen und Munition eingesetzt werden und die Waffen müssen mit dem Zeichen "PTB" im Kreis versehen sein. Das ist das Prüfsiegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Fehlt dieses Siegel, gilt die Waffe als "scharf". Und dafür benötigt man einen Großen Waffenschein.