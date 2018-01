Schokolade soll bis 2050 aussterben

Ein Leben ohne Schokolade wäre nur noch halb so schön. Höchstens. Oder um ein Zitat des unvergesslichen Loriot abzuwandeln: "Ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos." Doch nun scheint der Alptraum wahr zu werden.



Ungefähr ab 2050 soll es auf der Welt keine Schokolade mehr geben. Diese Meldung beschäftigt nach Berichten mehrerer amerikanischer Nachrichtenportale wie dem Business Insiderzu Jahresbeginn nun auch die deutschen Medien. Und es scheint wirklich ernst zu sein.



Laut der US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) werden die Kakaopflanzen bis 2050 nicht mehr die Bedingungen vorfinden, die sie zum wachsen unbedingt brauchen. Schuld ist demnach der Klimawandel.



"Rettet die Erde - sie ist der einzige Planet mit Schokolade" - dieser witzig gemeinte Postkartenspruch könnte bitterer Ernst werden. Der Kakaobaum benötigt hohe Luftfeuchtigkeit, viel Regen, stickstoffreichen Boden und er muss vor Wind geschützt sein. Nur in Regenwaldgebieten rund um den Äquator findet man diese Voraussetzungen.



Auf Grund der vorausgesagten Erderwärmung um zwei Grad könnten laut NOAA bis 2050 fast 90 Prozent der Anbaugebiete für Kakao nicht mehr genutzt werden. Negative Schlagzeilen über den Klimawandel sind für uns (leider!) schon fast zum Alltag geworden und können oft kaum noch beeindrucken. Anders bei dieser Meldung, die uns die Auswirkungen deutlich vor Augen führt.



Die Schokoladenindustrie hat aber schon vorgesorgt. Die University of California - Berkeley arbeitet zusammen mit dem dem Schokoladenfabrikanten Mars daran, Kakaopflanzen genetisch so zu verändern, dass sie besser mit Trockenheit umgehen können. Die neue Anbautechnik "Cabruca" wird bereits in Brasilien eingesetzt.



Uns bleibt also vorerst nichts anders übrig als zu hoffen. Und die Schokolade um so mehr zu genießen, solange wir sie noch haben.