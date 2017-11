Schlechtester Fußballprofi der Welt

Am brennendsten sind immer die Fragen, die man nicht stellen kann. Und was hätten wir nicht alles für Fragen an Tommy Käßemodel gehabt! Wie, den kennen Sie nicht? Geschenkt - auch wenn der 29-Jährige immerhin Profi-Fußballer bei Zweitligist Erzgebirge Aue ist. Und Käßemodel ist nicht nur mit einem äußerst klangvollen Namen ausgestattet, sondern weist noch eine weitere Besonderheit auf. Er ist der einzige Zweitligaspieler, der noch einem zweiten regulären Job nachgeht: Käßemodel ist nicht nur Profi, sondern auch Zeugwart bei Erzgebirge Aue.



Trikotwäscher als Local Player

Und Käßemodel hat - das muss man fairerweise sagen - keine realistische Chance auf einen Einsatz in der zweiten Liga. Denn vornehmlich besteht seine Aufgabe darin, die dreckigen Trikots seiner Mitspieler zu waschen. Aus seiner eigentlichen Aufgabe macht sein Arbeitgeber Erzgebirge Aue keinen Hehl: Käßemodel erfüllt die Vorgabe eines Local Players. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat es den Profi-Klubs der ersten und zweiten Liga zur Auflage gemacht, dass mindestens vier Spieler im Kader stehen müssen, die im Alter zwischen 15 und 21 für den Klub spielberechtigt waren.



Weil Aue aber eben nur drei dieser sogenannten Local Player unter Vertrag hatte und aus der eigenen Jugend kein Kicker nach oben drängte, erinnerte man sich daran, dass Zeugwart Käßemodel selbst mal einige Jahre in der eigenen Jugend spielte. Deswegen unterschrieb er zusätzlich zu seinem Vertrag als Betreuer noch ein Arbeitspapier als Profikicker. Ganz nebenbei hält Käßemodel aber noch einen beeindruckenden Rekord: Er ist beim Videospiel "Fifa 18" der Spieler mit den schlechtesten Werten überhaupt. Seinen Durchschnittswert legen die Spiele-Entwickler auf 46 fest. Zum Vergleich: Weltfußballer Ronaldo kommt auf 94 Punkte.



"Legende" im Internet

Was für andere einen psychologischen Tiefschlag bedeuten würde, ist für Aues Käßemodel ein unvermutetes Sprungbrett: Im Internet ist er längst ein Star und wird folgerichtig als "Legende" bezeichnet. Selbst Online-Portale aus Südamerika berichten über den Zeugwart, der unverhofft Profi-Kicker wurde.



Offenbar ist ihm der Hype um seine Person aber nun etwas zu viel geworden: Auf Nachfrage teilte sein Verein mit, dass Käßemodel derzeit für keine Interviews zur Verfügung steht.

Dabei gibt es so viele Fragen, die man Käßemodel stellen möchte: Wie ist es, sich selbst in einem Videospiel steuern zu können? Ist er der einzige Zeugwart, der Autogrammkarten benötigt? Und wie spricht man Käßemodel richtig aus? Wir werden es wohl nie wissen. Aber Käßemodel lebt einen Traum. Auch wenn der vor allem in einem Videospiel stattfindet.



Florian Eisele