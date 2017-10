Schalke: Polizei muss Hochzeit mit 250 Gästen auflösen - teilweise mit Pfefferspray

Jähes Ende einer Hochzeit in Nordrhein-Westfalen: Am Sonntag fand in einer Gaststätte im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke eine Hochzeitsfeier statt.Bei der Feier kam es am späten Abend laut Polizei zu erheblichen Ruhestörungen. Als die Polizei gegen 1.30 Uhr nach erneuten Beschwerden zu der Gaststätte fahren musste, entschied sich der Veranstalter die Feier zu beenden.Rund 250, teils erheblich betrunkene Gäste mussten die Gaststätte verlassen. Der Unmut der Feiernden richtete sich nun gegen die Polizei.Einige der Gäste beleidigten und bedrängten die Beamten. Die Polizei sprach Platzverweise aus und musste fünf Menschen in Gewahrsam nehmen, die den Anordnungen der Polizei nicht Folge leisteten.Einige störten die Polizeiarbeit ganz massiv, bis hin zu Versuchen die bereits in Gewahrsam genommenen Personen wieder zu befreien.Durch den Einsatz von Pfefferspray und das Hinzuziehen zahlreicher Unterstützungskräften konnte die Polizei die Lage beruhigen.