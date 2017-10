Schafft die Winterzeit ab!

von ADRIAN GRODEL

Wie sehr hat es mein Sohn genossen, in der vergangenen Woche noch bis 19.30 Uhr im Hellen spielen zu können. Zugegeben: Das war auf Mallorca, wesentlich weiter im Westen, wo die Sonne später untergeht als im schönen Frankenland. Doch auch hierzulande dämmert es heute noch wenigstens bis 18.30 Uhr - eine vernünftige Zeit, um sich vom Spielplatz auf den Heimweg zu machen. Morgen ist das dann schlagartig vorbei, wenn wir in der Nacht zum Sonntag die Uhren um eine Stunde zurückgestellt haben. Dann heißt es um spätestens 17.30 Uhr: gute Nacht! Ja, stockfinstere Nacht! Und dabei läuft zu dieser Zeit weder das Vorabendprogramm, geschweige denn das Sandmännchen im TV.



Schlafmangel und schlechte Laune

Was tun die Eltern? Sie versuchen, die Kinder krampfhaft eine Stunde länger wachzuhalten, damit Sohn oder Tochter im schlimmsten Fall am nächsten Tag nicht schon um 5 Uhr anstelle wie gewohnt um 6 Uhr auf der Matte steht. Die Folge: ein paar Tage lang Schlafmangel und schlechte Laune in der ganzen Familie. Die Zeitumstellung, egal in welche Richtung, ist eine Quälerei. Und dazu noch völlig ohne Nutzen: Längst hat sich herausgestellt, dass es so gut wie keine Energiespareffekte gibt. Dafür aber mögliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Trotzdem ändert sich nichts. Die Abschaffung der Sommerzeit kann nur die EU beschließen. Doch dort besteht kein Interesse, warum auch immer. Na dann, gute Nacht!