Schäuble: Türkei erinnert an DDR

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vergleicht die Türkei mit der DDR. "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein. Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war", sagte Schäuble der "Bild"-Zeitung (Freitag): "Wer dort gereist ist, dem war klar: Wenn dir jetzt etwas passiert, kann dir keiner helfen."Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schlug scharfe Töne an. "Klar ist: Wer in die Türkei reist, verbringt seinen Urlaub leider nicht in einem Rechtsstaat", sagte der SPD-Politiker der Zeitung.Am Donnerstag hatte das Auswärtige Amt die Sicherheits- und Reisehinweise für Reisen in die Türkei verschärft. Anlass war die Inhaftierung von Menschenrechtlern, darunter des Deutschen Peter Steudtner.