Satanismus? Deutscher Tourist und Freundin töten sich auf griechischer Ferieninsel selbst

Das berichteten griechische Medien am Dienstag unter Berufung auf Polizeikreise. Die Beamten hätten im Haus Pentagramm-Kettenanhänger, Kerzen und andere Hinweise gefunden.



Bei dem Mann soll es sich um einen Deutschen, bei der Frau um eine Deutsche oder Bulgarin handeln - darauf habe die Polizei Hinweise, auch wenn im Haus keine Ausweispapiere gefunden worden seien, berichtete das Insel-Onlineportal inkefalonia.gr. Das Alter des Paares wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Die Leichen sollten am Dienstag zur Autopsie in die Hafenstadt Patras überführt, dort untersucht und nach Möglichkeit identifiziert werden.

Die Leichen waren am Neujahrsmorgen von der Besitzerin des Hauses gefunden worden. Überall sei Blut gewesen. Nach ersten Untersuchungen hatte eine Gerichtsmedizinerin Gewalt von Dritten ausgeschlossen. Der Todeszeitpunkt sei vermutlich bereits Samstagabend gewesen.

