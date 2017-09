Eier wegen Salmonellengefahr zurückgerufen - auch Bayern ist betroffen

Betroffene Eier lassen sich leicht identifizieren



Code 1-DE-1504401 und haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 20.09.2017 und dem 12.10.2017.

Bei Kontrollen konnten in Eiern aus Freilandhaltung Salmonellen nachgewiesen werden. Mehreren Medienberichten zufolge wurden die Eier in Filialen von Aldi Nord, Penny und REWE verkauft. Der Augsburger Allgemeinen zufolge sind Filialen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen - und Bayern betroffen. In welche Filialen genau die verseuchten Eier geliefert wurden, ist bislang noch nicht klar.Eventuell mit Salmonellen versuchte Eier sind leicht zu identifizieren: Sie sind bedruckt mit demWer betroffene Eier gekauft hat, kann diese in den Handel zurückbringen.Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich erst einige Tage nach Aufnahme der Bakterien. Symptome sind Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtes Fieber. In der Regel klingen die Symptome bei gesunden Erwachsenen nach wenigen Tagen selbstständig ab. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem kann sich ein schwererer Krankheitsverlauf entwickeln. Bei ihnen wird dringend empfohlen, ärztliche Hilfe aufzusuchen.Wer keine Symptome einer Salmonellenvergiftung zeigt, sollte nicht vorsorglich zum Arzt gehen.