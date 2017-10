Saft wird teurer: Franken gehen die Äpfel aus

von IRMTRAUD FENN-NEBEL

Was Experten bereits nach den drei Frostnächten im April befürchtet hatten, bestätigt sich jetzt: Die Apfelernte fällt heuer schlecht aus. Zwar wird es trotzdem Apfelsaft geben, aber zu höheren Preisen als bisher.

Bereits im Hochsommer prognostizierte der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie "die niedrigste Ernteerwartung seit 1995". Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbands, bezog sich auf die Aussagen der rund 80 Ernteschätzer, die in allen wichtigen Anbaugebieten Deutschlands mit einem Spezial-Fernrohr , dem "Gucki", den Apfelbehang zählen.



Im Juli strömten die Gucker aus

Nach einem speziellen Berechnungsverfahren ist es dem Verband dann möglich, per Hochrechnung eine annähernd präzise Aussage über die Ernteerwartung in ganz Deutschland zu treffen. Gemessen und gewertet werde ausschließlich auf Streuobstwiesen, wie es sie auch in Franken wieder vermehrt gibt.

Hier spielen die Gucker zwar nicht die Rolle wie am Bodensee oder im Alten Land, ihre Aussagen treffen aber auch für unsere Region zu. "Der Ernterückgang im Bereich Streuobst liegt in ganz Deutschland bei rund 65 Prozent auf 250 000 Tonnen Äpfel", sagt Heitlinger.

Eine geringere Ernteerwartung als im vergangenen Jahr konnte bereits durch die Alternanz - Schwankung des Fruchtertrages im zweijährlichen Rhythmus an Obstbäumen - statistisch vermutet werden. Das bestätigt Manfred Rauch, Geschäftsführer der Fruchtsaftkelterei in Pretzfeld (Fränkische Schweiz). Dennoch machte den Obstbauern der Frost im April einen zusätzlichen Strich durch die Rechnung. "Heuer gibt es deutlich weniger Äpfel", sagt er. "Für die Saftherstellung haben wir nur 20 Prozent der herkömmlichen Ernte zur Verfügung."



3500 Anlieferer aus ganz Franken

Die Kelterei beziehe die Früchte von 3500 Anlieferern aus ganz Franken, unter denen Kleingärtner ebenso sind wie Obstplantagen. Die Anlieferer können ihre Äpfel an das Pretzfelder Unternehmen verkaufen oder auf ein Saftkonto gutschreiben lassen. "Pro Jahr vertreiben wir um die 900 000 Liter Apfelsaft", erklärt Rauch. Wegen des Obstmangels werde die Preisentwicklung nach oben gehen, das ist für ihn keine Frage. Zwar seien noch Altbestände da, aber jede Kelterei brauche trotzdem frischen Saft. "Mit einer Erhöhung von 15 bis 20 Prozent muss man schon rechnen", sagt Rauch. "Auch lose Ware kostet mit bis zu drei Euro das Kilo je nach Sorte jetzt schon fast das Doppelte als letztes Jahr."



Ausgleichszahlung vom Staat

Dass die Preise steigen werden ist auch für die Verbraucherzentrale Bayern Fakt. "Alle Experten sind sich darüber einig", sagt Ernährungsexpertin Sabine Hülsmann. Sie weist darauf hin, dass die vom Frost geschädigten Erzeuger mit einem staatlichen Hilfsprogramm unterstützt werden. "Obstbauern und Winzer, die einen Ernteausfall von mindestens 30 Prozent haben, bekommen eine Ausgleichszahlung. In Bayern hat die Regierung dafür 34 Millionen Euro bereitgestellt."

Und wann wird die Preiserhöhung bei den Kunden ankommen? "Vermutlich schon im November oder Dezember", schätzt Hülsmann. Hans Schilling, Kreisfachberater für Obstbau im Landkreis Forchheim, ist sich da nicht so sicher. Er weiß, dass "bei diesem Thema teilweise ein bisschen gepokert wird". Manche Hersteller, deren Safttanks noch voll sind und die nicht gleich verkaufen müssen, würden einfach abwarten. "Und je länger sie warten, desto höher wird der Preis."



20 Prozent Preissteigerung

Steigen werde er auf jeden Fall, weil es nicht genug Äpfel gibt und "das Ausgangsmaterial deutlich teurer ist. Man muss für den Einkauf 50 bis 100 Prozent mehr bezahlen, das müssen die Saftereien aufschlagen. Das ist in Franken nicht anders als am Bodensee."

Schilling geht davon aus, dass spätestens zum neuen Jahr die Preise um bis zu 20 Prozent angehoben werden, "in allen Keltereien, da wird es keine Ausnahme geben". Wenn die fränkischen Früchte nicht ausreichen, müsste deutschlandweit und das zu erhöhten Preisen zugekauft werden. "Das ist nicht schön, aber Marktwirtschaft."

Alexandra Klemisch, Kreisfachberaterin für Gartenkultur im Landkreis Bamberg, versucht die Bedenken zu relativieren. "Natürlich gibt es heuer Engpässe. Ich denke aber, das wird sich nicht so stark im Preis auswirken." Oft könnten die Erzeuger Erntelücken noch mit Kontingenten aus dem Vorjahr ausgleichen.



Ganze Bäume leer geklaut

Gleichwohl sind Klemischs Erfahrungen denkbar schlecht. Die Kreisfachberatung verwaltet einen Obstlehrpfad im Landkreis Bamberg, der vom Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege unterhalten wird. Diese Zeitung hatte während ihrer Serie "Gartenwochen" im Frühjahr darüber berichtet, weil man bei einem Spaziergang durch die Anlage 200 verschiedene Apfel- und Birnensorten kennenlernt. "Wir hatten heuer eine ganz miserable Ernte", sagt Klemisch. "Obendrein muss jemand die Früchte geklaut haben, einige Bäume waren komplett leer."

Die Fachberaterin weiß auch von Diebstählen auf anderen Obstwiesen. "Wenn man eh' wenig Ertrag hat und viel Pflegearbeit investieren musste, tut das besonders weh." Heuer habe man noch keine Schritte wegen der Diebstähle eingeleitet. "Wenn das einreißt, denken wir über eine Anzeige nach."