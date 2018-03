Saarbrücken: Von Auto überrollt - Obdachloser stirbt an Unfallstelle

Obdachloser auf Straße gefallen?



In Saarbrücken wurde ein 57-Jähriger von einem Auto erfasst. Der Mann starb den Angaben der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle. Bei dem Opfer handele es sich um einen Obdachlosen.Am Donnerstagabend sei der Obdachlose aus bisher ungeklärter Ursache auf die Straße gegangen oder gefallen. Am Steuer des Autos saß ein 77-Jähriger. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock, blieb aber unverletzt. Von einem Gutachter wird nun untersucht, wie genau der Unfall passieren konnte und ob er hätte vermieden werden können.Schon vor ein paar Tagen wurde in Hamburg ebenfalls ein Obdachloser von einem Auto überrollt . Er lag in der Einfahrt einer Tiefgarage, als ein einfahrendes Auto ihn übersah.