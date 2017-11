Rund 250 Gaffer behindern Rettungsarbeiten und filmen schwer verletztes Ehepaar

Mal wieder haben Gaffer die Arbeit von Polizei und Rettungskräften behindert. Rund 250 Schaulustige hatten offenbar nichts besseres zu tun, als einen Unfall am Mittwochmittag in der Münchner Innenstadt und das schwer verletzte Paar zu filmen - das berichten mehrere Medien.Der schwere Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Ein 25-jähriger Rettungssanitäter der Johanniter war mit seinem Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung zur Landwehrstraße wollte ein 86-jähriger Autofahrer zur gleichen Zeit Richtung Paulskirche fahren. Es kam zum Zusammenstoß.Das Auto des 86-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenprall und blieb schließlich auf dem Dach. Weiterhin im Auto: die 85-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Beide verletzten sich bei dem Unfall schwer und konnten sich nicht selbst befreien. Auch der Fahrer des Einsatzwagen wurde verletzt. Alle drei Personen kamen in ein Krankenhaus.