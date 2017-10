Rückruf erwünscht - Was steckt hinter den dubiosen Anrufen aus dem Ausland?

Was sind Ping Calls?





Wie sollte ich vorgehen?



Wer kennt es nicht? Das Smartphone klingelt nur ein einziges Mal und anschließend wird ein verpasster Anruf angezeigt. Die Nummer kann meistens auch nicht zugeordnet werden, die Vorwahl lässt immerhin auf das Ausland schließen. Dabei handelt es sich um sogenannte "Ping"-Calls.Anrufe, bei denen Betrüger über ein Zufallsprinzip Handynummern anrufen. Was sie sich von den Opfern erhoffen, ist ein Rückruf. Wenn man tatsächlich zurückruft, landet man entweder in der Warteschleife oder es wird abgenommen und man hört nur Hintergrundgeräusche. Der Haken der Sache ist der hohe Betrag, den man für einen Rückruf bezahlt. Wir sprechen hier von mindestens drei Euro pro Minute. Die Betrüger dieser "Ping-Calls" sitzen meist in Ost-Staaten, den Balkanländern oder auch in Übersee.Falls eine Telefonnummer unbekannt ist, sollte man sie grundsätzlich immer bei Google eingeben und prüfen lassen. Viele "Ping-Rufnummern" wurden bereits im Netz gepostet. Wenn die Nummer dann immer noch nicht zugeordnet werden kann, sollte man den Anruf einfach ignorieren und ganz wichtig, auf keinen Fall zurückrufen.