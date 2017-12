1 / 1

Asylbewerber kommen am 13.09.2017 mit einem Abschiebeflug aus Düsseldorf in Kabul (Afghanistan) an. Die Regierung will potenzielle Heimkehrer mit einem Extra-Bonus zur Ausreise bewegen. Flüchtlingsaktivisten sehen darin ein unmoralisches Angebot. Foto: Mohammad Jawad/dpa