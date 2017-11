Rotkohl und Feigen zurückgerufen: Supermarktkette prüft Sortiment

Geld wird zurückerstattet





Soft-Feigen ebenfalls betroffen



Die Supermarktkette Kaufland hat einen Rotkohl ihrer Hausmarke K-Classic zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Gläsern Drahtstücke befinden, an denen sich Konsumenten verletzten könnten, erklärte das Unternehmen am Dienstag.Kaufland nahm den betroffenen Rotkohl bereits aus dem Sortiment.Es handelt sich um "K-Classic Delikatess" Rotkohl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020 und der Charge ML3 L6287.Rotkohl der gleichen Sorte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sei nicht betroffen. Die zurückgerufenen Gläser können in jedem Kaufland zurückgegeben werden - das Geld wird erstattet.Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt indes vor einer weiteren Gefahrenquelle. Softfrüchte, der Sorte "Feigen" sollten nicht konsumiert werden. Der Grund: Der Höchstgehalt des Schimmelpilzgiftes "Ochratoxin A" wurde überschritten. Davon betroffen sind Produkte der Marke "Trader Joe`s". Die gefährlichen Lebensmittel entstammen der Charge L21773 und besitzen das Mindesthaltbarkeitsdatum 31.08.2018. Die Ware wird ausschließlich über ALDI Nord-Gesellschaften vertrieben.Die Behörde warnt des weiteren vor der Gefahr von Nierenerkrankungen durch Schimmelpilzgift, wie "Ochratoxin A".