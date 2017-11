Revolution im Fußball: Plant die UEFA eine eigene WM?

von DPA

Die Europäische Fußball-Union wirbt für ein neues Turnier für Nationalmannschaften aus aller Welt, das eine Art Mini-WM sein soll. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte die UEFA am Freitag auf dpa-Anfrage.



"Wir bestätigen, dass die UEFA Diskussionen betreffend einer Weiterentwicklung der UEFA Nations League initiiert hat", hieß es in einer Stellungnahme. "Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch keine Entscheidungen getroffen."



Erstmals im Jahr 2021?

Ähnlich der neuen Nations League könnten laut Zeitungsbericht die Teilnehmer an der kleinen Endrunde in einer Qualifikationsphase ermittelt werden. "In die konstruktiven Diskussionen involviert sind unsere nationalen Verbände, Stakeholder des europäischen Fußballs, alle Konföderationen und natürlich die FIFA, mit der wir eine sehr gute Beziehung unterhalten und die wir von Anfang an in die Diskussionen zu diesem Thema eingebunden haben", teilte die UEFA mit.



Laut "Bild"-Zeitung hat UEFA-Boss Aleksander Ceferin in Frankfurt/Main mit Vertretern der Mitgliedsverbände gesprochen. Ceferin möchte demnach wohl, dass an dem Turnier im Zwei-Jahres-Rhythmus alle Länder teilnehmen können. Nach einer ersten Qualifikation 2020 könnte die erste Endrunde 2021 gespielt werden.