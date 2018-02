Regensburg: Grundschüler sexuell missbraucht

Ein Zehnjähriger ist am Montag in Regensburg missbraucht worden. Bei der Polizei ging am Abend die Meldung ein, dass sich ein Unbekannter an dem Grundschüler im Stadtpark im Stadtwesten vergangen hat. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen und hofft dabei auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Junge befand sich am Montag gegen 17 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er an der Ecke Weißgärbergraben/Jakobstraße von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Junge ging mit dem Mann mit, überquerte mit diesem die Jakobstraße in den Stadtpark. Sie gingen an der dortigen Gaststätte vorbei bis zum Weiher am Ende des Parks. Der Mann führte den Jungen teilweise wohl auch an der Hand. Auf einer Parkbank im Bereich des Weihers kam es dann zum Missbrauch.



Der Täter entfernte sich gegen 17.45 Uhr wieder in Richtung Norden. Der Schüler ging nach Hause, wo er sich seinen Angehörigen anvertraute. Die sofort verständigte Polizei fahndete nach dem Täter im direkten Umfeld des Tatorts, fand jedoch keinen Hinweis auf den Täter.

Täterbeschreibung:

etwa 1,75 Meter groß

zwischen 30 und 40 Jahren

kräftige Figur

dunkle haare, dunkler Stoppelbart

blaue Jeanshose und eine blaue/dunkle Jacke, dazu eine blaue Strickmütze mit roten Streifen

Raucher

spricht deutsch



Die Kripo Regensburg bittet die Anwohner oder Passanten um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Der Weg zur Parkbank war wohl eher unauffällig - der Junge ging ohne Gegenwehr mit. Insbesondere im Bereich zwischen dem Jakobstor und dem Eingang in den Park waren mehrere Radfahrer unterwegs, die wichtige Beobachtungen gemacht haben könnten.



Auch Wahrnehmungen, die vom Beobachter selbst als unwichtig eingestuft werden, können für die Ermittler wichtige Bausteine darstellen.



• Wer sah gegen 17:00 Uhr einen wie oben beschriebenen Mann mit einem Jungen, der eine auffällige blau-orange Mütze trug, im Bereich Jakobstraße auf dem Weg in den Stadtpark.



• Konnte jemand einen Mann in Begleitung eines Jungen im Stadtpark, insbesondere auf einer Parkbank im Bereich des Weihers am westlichen Rand beobachten?



• Wer kann Hinweise zu einem Mann mit der angeführten Beschreibung geben?



Hinweise werden dringen an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienstelle erbeten.