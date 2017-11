Die Obermain Therme Bad Staffelstein zeigt ein Herz für Sauna-Neulinge und bietet in der Woche vom 7. bis 11. März eine Schnupper-Sauna für Thermengäste im Rahmen des beliebten Sauna-Diploms an. Für Nicht-Saunagäste ergibt sich dadurch auch die einmalige Gelegenheit, einen Blick in das im Jahr 2014 erweiterte SaunaLand zu werfen und es kennenzulernen.Vielfach kennen Sauna-Anfänger nicht die Gepflogenheiten in einer Sauna und sind sich unsicher, wie man sich beim gesunden Schwitzbad richtig verhält. Das soll aber niemand davon abhalten, die unbestreitbaren gesundheitlichen Vorteile des Saunabadens für sich selbst zu nutzen und die Annehmlichkeiten des komfortablen SaunaLandes zu genießen. Die erfahrenen Saunameister der Fünf Sterne-Premium-Sauna nehmen sich für die „Neuen“ viel Zeit und erklären ganz genau, wie die Sauna für den Organismus besonders verträglich ist, worauf man achten muss und welche Fehler man im Hinblick auf die Gesundheit vermeiden sollte. Natürlich erfahren die Teilnehmer auch alles Wissenswerte über die positiven Auswirkungen der Sauna – von der Stärkung des Immunsystems bis hin zum Stressabbau. Den ersten Saunagang ihres Lebens machen sie unter fachkundiger Anleitung und erwerben durch das heitere, einstündige „Studium“ das nötige „Knowhow“ für künftige ausgedehnte Saunafreuden im abwechslungsreichen, top-modernen Fünf-Sterne-SaunaLand. Als kleine Erinnerung gibt es zum Schluss auch noch ein eigens gestaltetes „Sauna-Diplom“. Die Schnuppersauna wird im Aktionszeitraum täglich um 9.30, 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr, donnerstags und freitags auch im 19.30 Uhr angeboten. Pro Gruppe können maximal 25 Personen teilnehmen, die Kosten sind im Eintrittspreis bereits enthalten.Anmelden kann man sich bei der Badeaufsicht vor Ort oder telefonisch unter der Nummer 09573/9619-70. Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de