Wohltuender Frische-Kick beim Saunabaden

BAD STAFFELSTEIN. Bei Sommerhitze auch noch in die Sauna? Das klingt im ersten Moment ungewöhnlich, ist aber tatsächlich ausgesprochen gesund und sogar richtig erfrischend. Wie es funktioniert und warum Saunieren im Sommer so „cool“ ist, erfährt man an vielen Terminen im Zeitraum vom 6. bis 10. Juni beim Sauna-Diplom „Sommer-Sauna - Schlagen Sie die Hitze mit ihren eigenen Waffen!“.Das lockere einstündige „Studium“ ist eines der vielen Specials im Rahmen der Sonderaktion „SommerSauna“. Wer daran teilnimmt, erfährt Erstaunliches: Durch den so genannten „Sauna-Effekt“ kann der Organismus schwül-tropische Hitzeperioden besser verkraften. Die Sauna aktiviert nämlich das körpereigene „Kühlsystem“ und auch den Kreislauf. Ganz unmittelbar spürt man das sofort nach dem Saunabad – nach 80 bis 90 Grad in der Sauna fühlen sich hochsommerliche Außentemperaturen richtig wohltuend „kühl“ an. Der eigentliche „Frische-Kick“ kommt aber erst durch die notwendige Abkühlphase nach dem Saunagang.Die Obermain Therme bietet dafür optimale Möglichkeiten, die auch noch Spaß machen – vom erfrischenden Bad im großen Naturbadesee über das kurze „Abtauchen“ im eiskalten Tauchbecken, das Abkühlen in den Schwall- oder Eimerduschen oder den Gang zum Eisbrunnen. Wichtig ist einfach, dass die Resthitze nachhaltig aus dem Körper getrieben wird. Wer an Hitze-Tagen in die Sauna geht, stellt die positiven Effekte quasi „im Selbstversuch“ fest. Die aktuelle Tagestemperatur wird viel besser vertragen, und in der folgenden Nacht kann man richtig gut schlafen.Das Sauna-Diplom zum Thema „Frische-Kick durch Sommer-Sauna“ bietet die Obermain Therme vom 6. bis 10. Juni täglich um 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr an, donnerstags und freitags auch um 19.30 Uhr. Pro Termin können zehn Personen teilnehmen, eine frühzeitige Anmeldung im VitaRestaurant oder unter Telefon 09573/9619-28 (täglich ab 10.30 Uhr) ist angeraten.Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, service@obermaintherme.de