Winterträume mit warm-würzigen Aromen

BAD STAFFELSTEIN. Dem Vorweihnachtsstress für einen Tag entfliehen? Oder sich selbst und seinen Lieben nach dem Fest etwas Gutes für Körper, Geist und Seele gönnen?Dafür macht die Obermain Therme Bad Staffelstein jetzt mit dem neuen Jahreszeiten-Arrangement „Winter-Traum“ (buchbar ab 1. Dezember) ein passendes Angebot. Düfte, die die Seele wärmen und wohltuend zu einer tiefen Entspannung beitragen, stehen dabei im Mittelpunkt. Grenzenloses Bade- und Saunavergnügen ohne Zeitlimit ist die Basis für einen Relax-Tag mit luxuriösem Flair. In den zahlreichen Innen- und Außenbecken des ThermenMeers lässt sich wunderbar entspannen und tief in die urgesunde Sole „abtauchen“.Im SaunaLand bieten die vielfältigen Themensaunen mit fantasievollen Ausstattungen und unterschiedlichen Temperaturen Saunavergnügen vom Allerfeinsten. Das Besondere an dem neuen Tagesarrangement sind jedoch die zusätzlichen Extras. Zur Einstimmung sorgt das Wintergetränk ChaiPur, eine feurige Mischung aus heißer Milch, fein anregendem Schwarztee und exotisch scharfen Gewürzen, für wohlige Wärme. Auch das Zwei-Gänge-Bademantel-Menü schwelgt in anregenden winterlichen Gewürzen, beispielsweise bei einer aromatischen Gemüsesuppe mit Zimt oder einem gebratenen Hähnchenbrustfilet mit fruchtig-würziger Orangen-Honigsauce (alternativ Tilapia-Filet oder Penne mit Beilagen, dazu ein alkoholfreies Getränk). Alles zusammen ist in der Variante „Classic“ bereits für 38 Euro buchbar.Die Krönung ist allerdings die neue Kerzen-Massage mit der Massagekerze „Chai Emotion“, die in der „Premium“-Variante (55 Euro) zusätzlich angeboten wird und den Wellness-Tag perfekt abrundet. Die rund 15-minütige wärmende Wellness-Kerzen-Massage für den Rücken verwöhnt mit wertvollen Duftkompositionen aus Kardamon und Zimt sowie hautpflegendem Bienenwachs und Kokosöl. Die warmen, exotischen Aromen schärfen die Sinne und sorgen in Verbindung mit der besonders geschmeidigen Massage für einen ausgeglichenen Zustand von Körper und Geist.Mitten in all dem Weihnachtstrubel oder gleich danach ist die winterliche „Auszeit“ eine echte Wohltat – und natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Das Jahreszeiten-Arrangement „Winter-Traum“ ist in den Varianten „Classic“ und „Premium“ buchbar vom 1. Dezember bis 28. Februar. Es kann auch im Online-Shop der Obermain Therme (www.obermaintherme/shop) bestellt werden. Auf Wunsch gibt es einen individualisierbaren Geschenk-Gutschein zum Selbst-Gestalten und -Ausdrucken.Beratung und weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).