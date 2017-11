Völlig losgelöst zwischen Luftballons und Discokugeln

BAD STAFFELSTEIN. Die Farben Pink und Türkis, weite Karottenjeans mit Glitzergürtel, „Dallas“ und „Dirty Dancing“, die Neue Deutsche Welle mit Nenas „99 Luftballons“: Die bunten Achtziger Jahre kommen zurück!Das SaunaLand der Obermain Therme Bad Staffelstein stylt sich schon für den großen Sauna-Event „Back to the 80’s“ mit Langer Sauna-Nacht und lädt am 26. November von 17 Uhr bis 2 Uhr früh ein zu einer fantastischen Motto-Party mit Wohlfühl-Effekt. Die angesagte Musik war ja damals ganz wichtig für das unbeschwerte Lebensgefühl, und so werden natürlich die ganzen Hits auch beim großen Sauna-Event wieder zu hören sein. DJ Ralf Kühne von Radio Eins hat sie alle – von „Carbonara“ über „Ich will Spaß“ bis zu „Rock me Amadeus“. Jede Menge Spaß werden die Besucher auf jeden Fall auch bei der Lasershow und der Tanzeinlage des Obermain Therme Dance Teams haben, die man beide auf gar keinen Fall verpassen sollte.Völlig losgelöst und schwerelos wie im Raumschiff von Peter Schillings damaligem Mega-Hit „Major Tom“ kann man sich bei den fantasievollen Erlebnis-Aufgüssen fühlen. Da schwelgt man beispielsweise in der Kelo-Sauna bei Showaufgüssen aus der Filmwelt wie „Dirty Dancing“ und „Star Wars“ oder in der Suola-Sauna in den typischen US-amerikanischen Serien und entdeckt in der „Sauna der Stille“ die Entspannungstechniken der Achtziger Jahre wieder neu.Zwischen Discokugeln, Gurkenmasken und Lumumba zaubert sich jeder Gast seinen ganz persönlichen Wellness-Mix, darf rundherum entspannen und sich dank „Anti Aging der Achtziger Jahre“ wieder so jung fühlen wie damals. Genüsse wie Flammkuchen Hawaii, Batida Kirsch-Cocktail und „Grüne Witwe“ machen den Retro-Abend perfekt. Ab 23 Uhr wird dann auch im ThermenMeer textilfrei gebadet – völlig losgelöst eben. Der Sauna-Event „Back to the 80’s“ beginnt um 17 Uhr, bis 2 Uhr früh bleibt die Obermain Therme für alle Entspannungs- und Nostalgiefans geöffnet.Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, Telefax 09573/9619-10,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).