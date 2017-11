Tratschweiber und harte Kerle unter sich

BAD STAFFELSTEIN. Gibt es etwas Schöneres für geplagte Mütter, als mal ohne den Nachwuchs, aber mit den besten Freundinnen zu relaxen und gemütlich die neuesten Neuigkeiten auszutauschen? Die perfekte Gelegenheit bietet die Obermain Therme anlässlich des Muttertags mit der Damensauna unter dem augenzwinkernden Motto „Kaffeeklatsch und Lockenwickler“ am 10. Mai von 17 bis 21 Uhr.Sicher ist schon mal, dass es an diesem völlig entspannten Sauna-Abend viel zu lachen geben wird, denn vor allem die „Spezial-Aufgüsse“ sorgen für ein „etwas anderes“ Sauna-Erlebnis: Da mischen um 17 Uhr zwei original fränkische Tratschweiber den Aufguss „Tratschweiber und Kaffeeklatsch“ mit einer lustigen Einlage auf, zwei Stunden später verraten die beiden beim Aufguss „Lockenwickler-Spezial“ ihre ultimativen Geheimtipps für schönes Haar. Zwischendrin ist um 18 Uhr „großer Waschtag“ angesagt, es duftet nach Zitrone und Lavendel, und es gibt eine ganz spezielle Gesichtswäsche für alle Frauen. Als „Tüpfelchen auf dem I“ wird um 20 Uhr die „entkoffeinierte Entspannung“ zelebriert: mit duftender Kaffeemaske, Augen-Pad, einer Duftreise, sanfter Musik und zu guter Letzt einer Entspannungsgeschichte zum Träumen. Zeit zum ausgiebigen Relaxen mit den Freundinnen bleibt auch noch, den Sauna-Event versüßt ein Gratis-Kaffee oder ein Baileys (gibt es ganztags für alle Frauen). Auch kulinarisch ist beim Mädels-Abend für alles gesorgt – unter anderem mit Blubberwasser, Lockenwickler-Latte und Tratschweibersuppe.Echte Männer kommen bereits am 5. Mai beim großen „Vatertags-Event“ zu ihrem Recht. Sie können den Feiertag mit ihren besten Kumpels ganz „nach Männerart“ genießen. Da ist den ganzen Tag lang alles geboten, was „mann“ so braucht: vom frisch gezapftem Landbier über Gratis-Bratwürste (9 bis 18 Uhr, solange Vorrat reicht), deftige Fleischgerichte vom Grill über Musik bis zum „Harte Kerle-Aufguss“. Echte Vater-Freuden eben.Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, service@obermaintherme.de