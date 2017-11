Strand-Feeling, Frische-Kicks und Urlaubsträume

BAD STAFFELSTEIN. Ab 1. Juni kehrt in der Obermain Therme Bad Staffelstein mit Macht der Sommer ein. Die kultige Sommer-Sonderaktion „SommerSauna“ lockt drei Monate lang, also bis Ende August, wieder mit jeder Menge Attraktionen für unbeschwertes Sommervergnügen.Das bunte Programm drinnen und draußen bietet alles, was den Sommer erst so richtig schön macht und echtes Urlaubs-Feeling vermittelt. Die Themensaunen verführen mit Erlebnis-Aufgüssen wie zum Beispiel „Frucht & Shake Sunshine“ oder „Summerfeeling Premium“ mit „Eisflocken-Slash“ und anschließendem Kneipp-Treten im Bach. Auch zwei Pflege-Rituale werden täglich kostenlos angeboten: ein buntes Ton-Peeling und eine kühlende Sommer-Maske. Warum das Saunieren gerade im Sommer so gesund ist und wie es dem Organismus durch die heiße Jahreszeit hilft, erfährt man beim Sauna-Diplom „Erfrischt, vital & schön dank SommerSauna“ an vielen Terminen im Zeitraum 19. bis 23. Juni.Zeit zum Relaxen ist jeden Tag: Schon um 14 Uhr machen SaunaBar und MeerBar auf, um die Gäste mit chilliger Musik, erfrischenden Getränken, köstlichen Eis- und Kaffeespezialitäten und raffinierten Sommer-Cocktails zu verwöhnen. Es gibt wechselnde „Cocktails des Monats“, Frappé-Shakes mit saftigen exotischen Früchtchen, Flammkuchen und andere Leckereien aus Italien, Griechenland oder Spanien. Mit den Aromen der mediterranen Kräuter, Früchte und Gewürze schmeckt man den Sommer förmlich auf der Zunge. Das toppt nur noch das Barbecue (jeden ersten und dritten Samstag ab 17 Uhr) im VitaRestaurant mit sommerlichen Themen-Grillabenden, zum Beispiel „Von Deutschland bis Argentinien - Steak BBQ“ (3. Juni), „Alles am Spieß“ (17. Juni), „Fisch und Früchte aus dem Meer“ (1. Juli) und weiteren Grill-Events bis Mitte August. Ansonsten hat das VitaRestaurant eine Extra-Karte mit leichten Sommergerichten parat. Für alle, die sich nach der Arbeit einen schönen, relaxten Sommerabend gönnen wollen, gibt es montags bis freitags ab 17 Uhr das Arrangement„After Work-Chillen“ mit vier Stunden-Ticket fürs SaunaLand und dem Sommer-Cocktail des Monats (21,50 Euro). Und das „4Ladies-Special“ (Montag bis Freitag) lohnt sich für alle Frauen, die nachmittags ab 14 Uhr mindestens zu viert gemeinsam das ThermenMeer oder das SaunaLand besuchen: Sie bekommen eine Flasche Prosecco gratis für ihren unbeschwerten Sommernachmittag. Der Sommer kann kommen!Alle Infos und Komplettprogramm der SommerSauna:Obermain Therme,Am Kurpark 1,96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).