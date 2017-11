Spektakuläre Aufguss-Shows

BAD STAFFELSTEIN. Das wird ein Show-Ereignis, wie es die Obermain Therme Bad Staffelstein und vermutlich ganz Franken noch nie gesehen hat: Bei der Deutschen Aufguss-Meisterschaft vom 10. bis 12. Juli messen sich in der großen Kelo-Sauna die besten Sauna-Aufgießer/innen Deutschlands und stellen mit spektakulären, teils multimedialen Show-Aufgüssen ihr Können unter Beweis.Bewertet werden die Beiträge von einer internationalen Fachjury und zufällig ausgewählten Einzelpersonen aus dem Publikum. Sehen, Erleben und Staunen ist angesagt bei den fantastischen, großartig inszenierten Aufguss-Kreationen, mit denen die mehr als 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland an den Start gehen. Da gibt es Anleihen an berühmte Filme oder Musicals, Erlebnisreisen oder auch gruselige oder lustige Aufguss-Shows rund ums gesunde Schwitzen stehen auf dem prall gefüllten Programm. Manche der kreativen Künstler – denn als solche kann man sie bezeichnen – lassen sich noch gar nicht in die Karten schauen und setzen voll auf den Überraschungseffekt.Jedenfalls erreicht das Saunavergnügen für die Besucher an diesen Tagen eine völlig neue Dimension in der Obermain Therme. Längst sind Show-Aufgüsse in der Saunabranche zu einem Megatrend für ein erlebnisorientiertes Publikum geworden. Bei der Deutschen Aufguss-Meisterschaft werden Show-Aufgüsse in einzigartiger Qualität geboten, die Meisterschaft findet jedes Jahr in einer vom Deutschen Saunabund zertifizierten Anlage statt. Die Aufguss-Meister aus ganz Deutschland treten gegeneinander im Einzel- und im Teamwettbewerb an und kämpfen schließlich in Finals um den Titel des Deutschen Aufguss-Meisters. Die Sieger qualifizieren sich für die Aufguss-Weltmeisterschaft. Sämtliche Show-Aufgüsse im Rahmen der Deutschen Meisterschaft sind im Sauna-Eintrittspreis der Obermain Therme enthalten,Reservierungswünsche für bestimmte Aufgüsse können jedoch nicht entgegen genommen werden. Das Team der Obermain Therme tut alles dafür, dass bei dem erwarteten Andrang jeder Gast in den Genuss zumindest eines Show-Aufgusses kommt. Übrigens ist das SaunaLand vom 10. bis 12. Juli täglich schon ab 8 Uhr und bis 23 Uhr geöffnet.Weitere Infos:Obermain Therme,Am Kurpark 1,96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de www.aufgussmeisterschaft.de/ ).