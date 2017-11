Sommertage entspannt genießen

BAD STAFFELSTEIN. Pure Sommerlust und entspanntes Vergnügen erleben die Besucher der Obermain Therme in Bad Staffelstein noch bis Ende August bei der großen Sonderaktion „SommerSauna“. Im komfortablen Ambiente des neu gestalteten SaunaLandes mit seinen weitläufigen Außenanlagen kann man in vollen Zügen relaxte Sommertage genießen.Die elf Themensaunen locken mit sommerlichen Aufgüssen wie „Café Ole“ oder „Crash Menthol & Eis“, den anschließenden Frische-Kick gibt es beim Abkühlen im riesigen Naturbadesee oder im erfrischenden Lauterbach, am Eisbrunnen und im Kalttauchbecken. In den luxuriösen Lounge- und Ruhebereichen zwischen Schilf und raschelnden Gräsern lässt sich wunderbar ein Sonnenbad nehmen oder im Schatten angenehm faul der Nachmittag verträumen. Schon ab 14 Uhr serviert die SaunaBar erfrischende Getränke und farbenfrohe Cocktails. Weil ein Sommer ohne Grillen nur ein halber Spaß ist, darf das Barbecue-Vergnügen natürlich nicht fehlen. Deshalb sorgen die Barbecue-Events jeden ersten und dritten Samstag im Monat 17 Uhr für leckere Sommerabende mit den Köstlichkeiten ferner Länder wie Amerika (16. Juli), Asien (6. August) und schließlich Afrika am 20. August. Auch zahlreiche Specials wie die Happy Hour an der SaunaBar (montags bis freitags von 17 bis 18 Uhr alleMontag bis Freitag ab 14 Uhr für vier Frauen bei einem gemeinsamen Aufenthalt) oder auch eine kostenlose, erfrischende SommerMaske bietet die Obermain Therme im Rahmen der „SommerSauna“ an. Spezial-Tipp für Berufstätige: Das Arrangement „After Work-Chillen“ (Montag bis Freitag ab 17 Uhr) ist wie geschaffen dazu, nach getaner Arbeit zusammen mit Freunden oder Kollegen einen entspannten Sommerabend zu genießen. Vier Stunden Saunaland und einen fruchtigen Sommer-Cocktail gibt es für nur 21 Euro – dazu chillige Musik und Sonnenuntergang gratis.Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, Telefax 09573/9619-10,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).