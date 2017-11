Sanfte Entspannung zum Jubiläumspreis

BAD STAFFELSTEIN. Wenn die größte Sommerhitze vorbei ist, verlangen Körper, Seele und Geist nach sanfter Entspannung. Die Obermain Therme Bad Staffelstein, die dieses Jahr 30 Jahre „jung“ wird, bietet ab 1. September ein besonderes Jahreszeiten-Arrangement zum Jubiläums-Sonderpreis an, bei dem die wohltuende Bad Staffelsteiner Sole im Mittelpunkt steht.Einen ganzen Tag lang kann man das ausgedehnte ThermenMeer mit 25 Innen- und Außenbecken und das luxuriöse SaunaLand unbegrenzt nutzen. Das Schweben im Sole-Becken oder das tiefe Inhalieren der Sole machen die Erholung perfekt. Zusätzlich werden die Gäste mit einem erfrischenden Jubiläums-Cocktail und einem Zwei-Gang-Bademantel-Menü rundum verwöhnt. Auch das mediterrane Menü nimmt das Thema „Salz“ auf köstliche Art auf: Nach einer Gemüsekraftbrühe mit Salz-Laugenchips wählt man zwischen gegrilltem, mit Meersalz mariniertem Lachssteak und Tranchen vom Schweinefilet nebst allerlei feinen Beilagen. Auch ein alkoholfreies Getränk ist im herbstlichen Day Spa-Arrangement bereits inbegriffen. Alles zusammen gibt es als Variante „Classic“ schon zum günstigen Jubiläumspreis von 30 Euro.Wer sich selbst noch mehr Wellness gönnen will, wählt die Variante „Premium“ (50 Euro) und genießt darüber hinaus eine 15-minütige Verwöhn-Rücken-massage mit der wertvollen Bad Staffelsteiner Sole. Die sanfte Massage mit dem frisch-würzigen Duft von Wacholder oder Birke entspannt den Organismus, weckt die Lebensgeister und bringt Körper, Seele und Geist zum Start in den Herbst wieder in Balance. Das Jahreszeiten-Arrangement „Herbst“ ist vom 1. September bis 30. November buchbar.Infos und Buchung:Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, Telefax 09573/9619-10,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).