Relaxen und Genießen mit der SommerSauna

BAD STAFFELSTEIN. Die große sommerliche Aktion der Obermain Therme kommt zurück: Den ganzen Juni, Juli und August ist im SaunaLand der beliebten Wohlfühl-Therme in Bad Staffelstein wieder „SommerSauna“ angesagt.Bei Sonne satt, wohliger Wärme, kühlen Erfrischungen und jeder Menge Specials kann man in den Themensaunen und im großzügigen Außenbereich die pure Lust auf Sommer genießen. Überall macht sich entspannte Stimmung breit, auf der gemütlichen Sonnenliege oder im kühlenden Schatten zwischen raschelnden Schilfgräsern fühlt man sich „am Meeresstrand“ der Obermain Therme wie im Urlaub.Es ist übrigens nachgewiesen, dass das Saunieren im Sommer besonders gesund ist. Mit sommerlichen Aufgüssen wird der Saunabesuch bei der „SommerSauna“ zum Erlebnis für alle Sinne – unter anderem locken fantasievolle Erfrischungs-Aufgüsse mit anschließendem Aqua-Walking im Naturbadesee oder auch Abkühlung im Lauterbach.Im Rahmen des AktivProgramms „Schönheit für alle“ gibt es kostenlos erfrischende und vitalisierende Sommer-Masken. Eine besonders „coole“ Sache: Während des gesamten Aktionszeitraums öffnen sowohl die SaunaBar als auch die MeerBar bereits um 14 Uhr, locken mit spritzigen Sommer-Cocktails und Sommer-Getränken, und dazu gibt es – auch im Außenbereich - chillige Barmusik zum relaxten Genießen. Das VitaRestaurant bietet eigens zur „SommerSauna“ eine besondere Speisekarte mit leichten, mediterranen Köstlichkeiten an, und jeden ersten und dritten Samstag im Monat ist dort „Barbecue-Time“ mit sommerlichen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern angesagt.Das Angebots-Special „After Work-Chillen“ (gültig montags bis freitags ab 17 Uhr) ist mit Vier-Stunden-Saunaticket und einem erfrischenden Sommer-Cocktail genau das Richtige für einen entspannten Feierabend. Und vier Damen, die während der Woche (Montag bis Freitag) ab 14 Uhr gemeinsam die Obermain Therme besuchen, bekommen eine Flasche Prosecco gratis. So schmeckt der Sommer!Ausführliche Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, service@obermaintherme.de