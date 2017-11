Love and Peace

Ausgelassene Lebensfreude, die auf unbeschwerten Hippie-Spirit trifft: Das erwartet die Gäste beim großen Sauna-Event „Flower Power“ mit langer Sauna-Nacht am 5. März im SaunaLand der Obermain Therme Bad Staffelstein. Dabei ist alles geboten, was zu einem entspannten Abend im Stil der Sixties und Seventies gehört. Mit seinem Mix aus fröhlichen Flower Power-Hits bringt der „BallaBua“ Daniel Schwierz & Friends das stark von der Musik inspirierte Lebensgefühl dieser unvergesslichen Zeit wieder zurück in die Obermain Therme. Schlaghosen, bunte Blumenkleider und wallende Perücken beim Personal, poppige Blumen-Deko und kulinarische „Highlights“ vom „Love Hot Dog“ bis zum „Peace-Burger“ werden das Publikum begeistern und Nostalgie-Gefühle aufkom-men lassen. Höchst fantasievolle Event-Aufgüsse, stündlich wechselnd in der Kelo-, Suuri-, Banja-, Nurmi- und Suola-Sauna, sind natürlich das Sahnehäubchen des Abends. Ein „Stundenplan“ mit allen Attraktionen sorgt dafür, dass man seine persönlichen Favoriten bei all der Fülle nicht verpasst. Da locken beispielsweise ein „Woodstock“-Aufguss, ein „Summer of Love“-Aufguss oder auch ein „Love, Peace & Happiness“-Aufguss, teilweise mit besonderen Specials und Überraschungen. Und natürlich werden auch die Räucherstäbchen wieder angezündet! Wer in all dem ausgelassenen Trubel einen Rückzugsort sucht, wird im „Haus der Stille“ fündig und kann sich dort zum Beispiel bei der Fantasiereise „Joy of Life“ entspannen. „Final Countdown“ heißt nachts um 1 Uhr der letzte Aufguss in der Kelo-Sauna mit allen Saunameistern, der auch nochmal besondere Überraschungen verspricht. In Wahrheit dauert der Hippie-Abend (Beginn: 17 Uhr) aber bis 2 Uhr früh, ab 23 Uhr wird in der gesamten Obermain Therme hüllenlos gebadet – so, wie es die Blumenkinder ganz ohne Genehmigung schon in den „Swinging Sixties“ taten.Weitere Infos: Obermain Therme Bad Staffelstein, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de