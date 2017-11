Jetzt werden Mamas und Papas verwöhnt

BAD STAFFELSTEIN. Mit viel Musik aus dem nostalgischen Musical „My fair Lady“, luxuriösen Verwöhn-Momenten und frühlingsleichten Leckereien feiert die Obermain Therme alle Mamis anlässlich des Muttertags.Beim Damen-Sauna-Special „My fair Lady“ am Dienstag, den 9. Mai (17 bis 21 Uhr) stehen alle Frauen, die sich sonst das ganze Jahr über mit viel Einsatz um ihre Familie kümmern, einmal selbst im Mittelpunkt und dürfen sich eine kleine, wohlverdiente Auszeit nehmen.„Patin“ für die fantasievollen Aufgüsse und die dargebotenen kleinen Köstlichkeiten steht natürlich das liebenswerte Berliner Blumenmädchen Eliza Doolittle aus dem Musical. So gibt es gleich zur Begrüßung ein Glas Lavendel-Prosecco für alle Besucherinnen, später locken „blumige“ Genüsse wie Blümchensalat, Frühlingssuppe, süße Desserts mit Veilchensirup oder auch prickelnder Sekt mit gefrorenen Blüten und Hibiskus-Sirup.Bei verschiedenen Show-Aufgüssen erklingen die unvergessenen musikalischen Evergreens wie „Wäre det nich wundascheen“, „Ich hab getanzt heut Nacht“ und selbstverständlich das berühmte „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“. Nach jedem der schwung- und klangvollen Aufgüsse gibt es übrigens schöne kleine Überraschungen, die den Mamis ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Und weil es zum Muttertag noch ein bisschen mehr Luxus sein darf, locken auch noch eine entspannende „Blüten-Duftreise“ und eine pflegende Schönheitsmaske. Das Damen-Sauna-Special ist übrigens im ganz normalen Sauna-Eintrittspreis enthalten und wie geschaffen für einen relaxten „Mädelsabend“.Zwei Wochen später kommen dann natürlich auch die Väter zu ihrem Recht.Am Vatertag (Feiertag Christi Himmelfahrt, 25. Mai – ganztags gemischte Sauna) feiert die Männerwelt bei Gratis-Bratwürsten (ein Paar pro Mann, so lange Vorrat reicht), zünftigen Apres Ski-Hits und einem „Harte-Kerle-Aufguss“ ihren Ehrentag. Landbier, Brezen und „Obazter“ sowie deftige Grillspezialitäten sorgen dafür, dass die Väter diesen Tag im Freundeskreis ausgiebig genießen können. Von 9 bis 23 Uhr haben sie reichlich Gelegenheit zum Relaxen auf echte Männerart.Weitere Infos:Obermain Therme,Am Kurpark 1,96231 Bad Staffelstein,Telefon 09573/9619-0,E-Mail: service@obermaintherme.de www.obermaintherme.de ).